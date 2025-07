紅人橫掃光芒氣勢如虹　辛格壓陣展現季後賽拼圖決心

▲紅人先發辛格(Brady Singer)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

辛辛那提紅人今(28日)以2比1擊敗坦帕灣光芒,完成系列賽3連戰橫掃,這場勝利讓紅人戰績提升至56勝50敗,自2023年後,勝率首次超過5成6場勝差,並僅距國聯外卡一席之差。

紅人先發辛格(Brady Singer)主投7.1局被敲出3支安打僅失1分,送出8次三振;他對26名打者中,有21人第一球投出好球,展現出色控球與壓制力。

「那記傳球真的是太精彩了,幾乎為整場比賽定下基調,」辛格提及捕手崔維諾(Jose Trevino)在第1局阻殺坦帕灣快腿辛普森(Chandler Simpson)時說道。

「昨晚贏得系列賽很棒,但今天完成橫掃,這就是我們的風格,也是我們這群球員的特質,」辛格補充提及,「這是一支非常棒的團隊,我們喜歡贏球,現在我們期待接下來對道奇的三場硬仗。」

紅人目前的先發輪值近4戰合計防禦率僅1.32,羅多洛(Nick Lodolo)、馬丁內斯(Nick Martinez)、亞伯特(Andrew Abbott)和辛格合力在27.1局只失4分,穩定扛起勝場基礎。

儘管此役僅敲出2支安打,但紅人依靠積極跑壘和對方守備瑕疵,在首局就攻下2分;弗里德(TJ Friedl)和麥克萊恩(Matt McLain)相繼敲安後,海斯(Austin Hays)擊出的滾地球讓沃爾斯(Taylor Walls)未能接牢,弗里德從二壘一口氣衝回本壘得分。

隨後麥克萊恩盜上三壘,藉由拉克斯(Gavin Lux)擊出的無人可守的一壘滾地球再下一城,2比0領先。

