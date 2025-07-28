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紅人橫掃光芒氣勢如虹　辛格壓陣展現季後賽拼圖決心

▲紅人先發辛格（Brady Singer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅人先發辛格（Brady Singer）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

辛辛那提紅人今（28日）以2比1擊敗坦帕灣光芒，完成系列賽3連戰橫掃，這場勝利讓紅人戰績提升至56勝50敗，自2023年後，勝率首次超過5成6場勝差，並僅距國聯外卡一席之差。

紅人先發辛格（Brady Singer）主投7.1局被敲出3支安打僅失1分，送出8次三振；他對26名打者中，有21人第一球投出好球，展現出色控球與壓制力。

「那記傳球真的是太精彩了，幾乎為整場比賽定下基調，」辛格提及捕手崔維諾（Jose Trevino）在第1局阻殺坦帕灣快腿辛普森（Chandler Simpson）時說道。

「昨晚贏得系列賽很棒，但今天完成橫掃，這就是我們的風格，也是我們這群球員的特質，」辛格補充提及，「這是一支非常棒的團隊，我們喜歡贏球，現在我們期待接下來對道奇的三場硬仗。」

紅人目前的先發輪值近4戰合計防禦率僅1.32，羅多洛（Nick Lodolo）、馬丁內斯（Nick Martinez）、亞伯特（Andrew Abbott）和辛格合力在27.1局只失4分，穩定扛起勝場基礎。

儘管此役僅敲出2支安打，但紅人依靠積極跑壘和對方守備瑕疵，在首局就攻下2分；弗里德（TJ Friedl）和麥克萊恩（Matt McLain）相繼敲安後，海斯（Austin Hays）擊出的滾地球讓沃爾斯（Taylor Walls）未能接牢，弗里德從二壘一口氣衝回本壘得分。

隨後麥克萊恩盜上三壘，藉由拉克斯（Gavin Lux）擊出的無人可守的一壘滾地球再下一城，2比0領先。

總教練法蘭柯納（Terry Francona）賽後表示：「這些得分真的很重要，尤其都是靠拼勁得來的，我們今天沒把球轟遍全場，但球員們衝刺跑壘、抬頭觀察局勢，靠這樣的努力換來勝利，這就是為什麼今天休息室裡充滿音樂和歡笑。」

在辛格退場後，中繼投手桑提蘭（Tony Santillan）和終結者帕根（Emilio Pagán）連續3天登板。桑提蘭成功完成第8局後2個出局數，帕根則在第9局送出完美三上三下，拿下個人本季第22次救援成功。

帕根表示：「任何時候的勝利都很重要，特別是現在交易即將來臨，球團正在做出決策，我們非常喜歡這支隊伍，對現有成員充滿信心，當你能在這種節骨眼打出熱情與表現，總是好事。」

對於交易期限的補強可能，帕根也透露已與棒球營運總裁克拉爾（Nick Krall）與總經理米達（Brad Meador）談過球隊的未來藍圖。

「他們和我們一樣振奮，也希望能在這裡完成一些特別的事，」帕根說道，「這一切的建設已經持續幾年了，我相信整座城市與整個球團都感受到這一波氣氛。」

接下來紅人將迎戰國聯強權洛杉磯道奇，這三場賽事預計將成為交易截止日前的關鍵檢視點，雖然球團傳出希望補強牛棚與長打火力，但目前的陣容已展現堅強戰力與團隊化學效應。

「我們整年都在戰鬥，即使結果未必每次都如預期，但這群球員真心希望締造特別的一季，我們知道自己擁有什麼，現在就是要繼續延續這股氣勢，」帕根最後說。

關鍵字： 辛辛那提紅人坦帕灣光芒MLB棒球

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