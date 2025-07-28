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紅襪教頭不滿《ESPN》炒作　直言「在休息室看他們怎麼亂編」

▲▼紅襪總教練柯拉。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯拉怒批《ESPN》。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）近日對老東家《ESPN》針對交易傳聞的報導提出嚴厲批評，直言「大家都在說謊」，呼籲球員與外界不要輕信媒體「炒作」的流言。

紅襪於今（28）日以4比3擊敗道奇，贏得系列戰，不過場邊焦點卻集中在賽後柯拉的談話。他表示，「我會提醒球員，不要相信你們聽到的任何東西，別太常讀那些文章，我們在休息室甚至會放《ESPN》的節目來聽聽他們怎麼亂編交易，然後再告訴大家，別輕信那些說法。」

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柯拉曾於2013至2016年擔任《ESPN》球評，對該媒體運作頗為熟悉。他指出，「無論使用哪種社群平台，一搜尋棒球內容就會被相關報導灌滿，當然，也有負責任的記者會查證、經營人脈，但也有一些人只是亂寫一通，這種情況下，你就該學會封鎖那些資訊。」

當被問及自己在《ESPN》任職期間是否也目睹有人刻意捏造虛假情報，柯拉語帶保留回應，「我也有自己要守護的立場，不想埋沒任何人。」儘管沒有點名批評，但態度已顯示他對部分媒體行徑的強烈不滿。

關鍵字： MLB紅襪柯拉

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