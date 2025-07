紅襪教頭不滿《ESPN》炒作　直言「在休息室看他們怎麼亂編」

▲柯拉怒批《ESPN》。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅襪總教練柯拉(Alex Cora)近日對老東家《ESPN》針對交易傳聞的報導提出嚴厲批評,直言「大家都在說謊」,呼籲球員與外界不要輕信媒體「炒作」的流言。

紅襪於今(28)日以4比3擊敗道奇,贏得系列戰,不過場邊焦點卻集中在賽後柯拉的談話。他表示,「我會提醒球員,不要相信你們聽到的任何東西,別太常讀那些文章,我們在休息室甚至會放《ESPN》的節目來聽聽他們怎麼亂編交易,然後再告訴大家,別輕信那些說法。」

柯拉曾於2013至2016年擔任《ESPN》球評,對該媒體運作頗為熟悉。他指出,「無論使用哪種社群平台,一搜尋棒球內容就會被相關報導灌滿,當然,也有負責任的記者會查證、經營人脈,但也有一些人只是亂寫一通,這種情況下,你就該學會封鎖那些資訊。」

Alex Cora told his team “don’t believe everything that is said” around the trade deadline:



"I can tell them stories about ESPN in the green room, how people made sh*t up – you know, trades," pic.twitter.com/K16vdWA8Hj