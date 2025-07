菅野智之奪賽季第8勝！強調「目前狀況非常好」　對交易風聲保持冷靜

▲菅野智之奪賽季第8勝!(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

巴爾的摩金鶯日籍強投菅野智之於台灣時間28日在主場迎戰洛磯,菅野先發6局僅失1分、在比賽中飆出本季個人新高95.7英哩(約154.0公里)的速球,並送出8次三振,追平大聯盟生涯單場最多三振紀錄,幫助球隊5比1獲勝,順利收下下半季首勝與本季第8勝。

此役為菅野旅美後第20場出賽,他展現壓制力,全場投91球,被敲4安打、送出2次保送與8次三振,僅失1分;第6局連飆2次三振後,菅野完成個人單場最多三振的並列紀錄,整體表現令人驚艷。

「我現在的身體狀況非常好,這是我表現能穩定的關鍵,」菅野在賽後受訪時指出,「我認為今天表現較好的部分是控球能力,而且今天我和捕手在進入比賽前做了非常細緻的配球討論,這真的幫助很大。」

金鶯總教練曼索里諾(Tony Mansolino)賽後也給予高度肯定:「不久前我們和投手教練針對他的狀況有過深入討論,從7月10日對大都會的比賽後,他的球速就開始提升,他現在投起來顯得非常有自信。」

菅野投完第6局後退場,金鶯牛棚也順利守住勝利,最終5比1擊敗洛磯,拿下系列賽勝利。

外界關注菅野是否會在台灣時間8月1日交易截止日前被其他球隊網羅,對此他表現得相當冷靜:「這是我人生第一次遇到這樣的情況,但我只能專注在眼前的每一場比賽,因為這不是我能控制的事情,所以我並沒有特別去想。」

曼索里諾也說道:「他是我們不可或缺的一員,每當他登板,我們就有機會贏球,不過就近期3場的表現來看,如果是有爭冠機會的球隊想要他,也完全合理。」

Tomoyuki Sugano picked up six innings of one-run ball against the Rockies. pic.twitter.com/5alcbiWZbw