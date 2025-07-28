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菅野智之奪賽季第8勝！強調「目前狀況非常好」　對交易風聲保持冷靜

▲菅野智之奪賽季第8勝！（圖／達志影像／美聯社）

▲菅野智之奪賽季第8勝！（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

巴爾的摩金鶯日籍強投菅野智之於台灣時間28日在主場迎戰洛磯，菅野先發6局僅失1分、在比賽中飆出本季個人新高95.7英哩（約154.0公里）的速球，並送出8次三振，追平大聯盟生涯單場最多三振紀錄，幫助球隊5比1獲勝，順利收下下半季首勝與本季第8勝。

此役為菅野旅美後第20場出賽，他展現壓制力，全場投91球，被敲4安打、送出2次保送與8次三振，僅失1分；第6局連飆2次三振後，菅野完成個人單場最多三振的並列紀錄，整體表現令人驚艷。

「我現在的身體狀況非常好，這是我表現能穩定的關鍵，」菅野在賽後受訪時指出，「我認為今天表現較好的部分是控球能力，而且今天我和捕手在進入比賽前做了非常細緻的配球討論，這真的幫助很大。」

金鶯總教練曼索里諾（Tony Mansolino）賽後也給予高度肯定：「不久前我們和投手教練針對他的狀況有過深入討論，從7月10日對大都會的比賽後，他的球速就開始提升，他現在投起來顯得非常有自信。」

菅野投完第6局後退場，金鶯牛棚也順利守住勝利，最終5比1擊敗洛磯，拿下系列賽勝利。

外界關注菅野是否會在台灣時間8月1日交易截止日前被其他球隊網羅，對此他表現得相當冷靜：「這是我人生第一次遇到這樣的情況，但我只能專注在眼前的每一場比賽，因為這不是我能控制的事情，所以我並沒有特別去想。」

曼索里諾也說道：「他是我們不可或缺的一員，每當他登板，我們就有機會贏球，不過就近期3場的表現來看，如果是有爭冠機會的球隊想要他，也完全合理。」

回顧6月以來的表現，菅野最後也坦言狀況起伏不小，他曾在6月3日對水手後防禦率為3.04，但之後7場比賽防禦率飆升至7.88，直到本場才止跌回穩。

「這一年我經歷了很多，不論好壞，從6月到現在表現不是很好，但這些都是寶貴的經驗，我希望能善用這些經驗，繼續在大聯盟戰鬥下去。」菅野語氣堅定的說。

關鍵字： 菅野智之金鶯MLB棒球

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