大谷翔平首打席轟過「綠色怪物」　本季第38轟出爐國聯領先群雄

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

道奇隊於27日(台灣時間)作客紅襪,大谷翔平轟越外野「綠色怪物」,敲出本季第38支全壘打,本季第10支首打席全壘打。

Shohei Ohtani turns around a Garrett Crochet fastball and starts this game with a homer ???? pic.twitter.com/zug4FCyYAQ