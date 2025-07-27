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大谷翔平首打席轟過「綠色怪物」　本季第38轟出爐國聯領先群雄

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊於27日（台灣時間）作客紅襪，大谷翔平轟越外野「綠色怪物」，敲出本季第38支全壘打，本季第10支首打席全壘打。

比賽首局，大谷擔任開路先鋒，面對紅襪先發投手克羅謝（Garrett Crochet），一棒將球轟向中外野，擊出首打席開路全壘打。這發全壘打擊球初速高達174.6公里，飛行距離達414英尺。儘管他在前一場比賽中中斷了連續開轟紀錄，但靠著這一轟，目前在國聯全壘打排行榜上，已領先第2名施瓦伯（Kyle Schwarber）2支。

這發全壘打是他7月份的第9轟，僅次於5月份的15轟，火力驚人。目前他以38轟緊追全聯盟最多39轟的水手隊選手羅利（Cal Raleigh），只差一支。依目前節奏推算，本季有望挑戰58轟，超越去年的54轟成績，甚至瞄準個人生涯首度突破60轟大關。

回顧近期表現，大谷在25日止完成連5場開轟的壯舉。26日對紅襪之戰中，外界期待他能挑戰隊史紀錄，達成連6場開轟，但最終僅4打數1安打、1得分，未能開轟。

紅襪主場芬威球場左外野距離本壘約94.5公尺，設有一座高達11.3公尺的著名「綠色怪物牆」。事實上，大谷早在2021年5月14日對紅襪之戰中，就曾轟出越過這面牆的左外野全壘打。

關鍵字： 大谷翔平全壘打火力挑戰紀錄

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