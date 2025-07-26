高林盃羅工三連勝氣勢如虹　玉高藍穩健晉級、開幕式熱鬧登場

▲高林盃開幕。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／綜合報導

高林盃今（26日）進入第二日賽程，首場由羅東高工對上成功商水，首局羅高靠著連續三支安打率先攻下兩分，第四局再度展開攻勢，李信謙安打上壘後，謝丞威、胡俊恩接連擊出二壘打，加上陳彥辰的高飛犧牲打再添三分。五局上，李信謙轟出右外野兩分打點全壘打，再進帳兩分。雖然成功商水也敲出七支安打，但無法串聯成有效攻勢，終場羅東高工以7比0提前在五局結束比賽。

第二戰由地主玉里高中藍隊迎戰台東體中，靠著第六棒葉辰昱單場四支安打（包含一發全壘打）的火力輸出，成功串聯打線，終場以7比3力退台東體中。

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第三戰，玉里高中綠隊交手羅東高工，綠隊雖於首局先攻下兩分，但隨後遭羅高先發劉澔橙封鎖無法再得分。羅高從第二局起局局有攻勢，胡俊恩在第三局擊出全壘打，五、六兩局也分別攻下三分與五分大局，最終以13比2取得預賽三連勝。

壓軸賽上演花蓮內戰，由玉高藍隊對上花蓮體中，兩隊皆希望搶下關鍵一勝，雙方投手群表現優異。花體由石殷豪與黃畯邵聯手壓制對手，僅失一分；玉高藍隊先發投手蔡沁佑則完投七局，也僅失一分。最終雙方以1比1握手言和。

此外，高林盃於下午舉行開幕典禮，五校六隊齊聚一堂。主辦單位高林文創基金會董事長林聖智表示，希望為東部舉辦優質賽事，並藉此為東部學子引進更多學習資源。玉里高中校長詹坤達也說，今年首度自東部啟動，盼明年起可邀請西部球隊共襄盛舉。

本屆高林盃除了設置「三連霸總冠軍國王盃」外，也準備豐富球具、球棒作為獎品，更貼心地為每位選手準備一副打擊手套，讓球員們既驚喜又開心。