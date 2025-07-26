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調度反思與爭議再現　平野惠一賽後自責也堅定捍衛選手判斷

▲▼ 中信兄弟許庭綸、平野惠一 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟主帥平野惠一。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟26日延長賽中，以5比3力克統一獅奪勝，總教練平野惠一賽後一方面肯定球員在延長賽中的挺身而出，另一方面也主動坦承自身調度存在瑕疵，向全隊表達歉意；而比賽中一度引起場上爭論的5局守備判斷，也讓他再度聚焦於裁判手勢的清晰與否對選手判斷的影響。

兄弟此役在延長10局上猛攻灌進4分，成為勝負分水嶺。先發投手鄭浩均繳出5.1局無失分內容，雖受限於球數提前退場，但牛棚好手蔡齊哲、呂彥青接續穩住戰局，其中呂彥青在8局下連飆兩K凍結獅隊反攻氣焰，即便9局下呂彥青遭林安可轟出追平砲，平野仍肯定他表現並直言「今天他跨局負責，真的非常辛苦。」

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隨後，平野惠一並未掩飾對自身調度的反思，他指出：「今天比賽有些地方我做得不夠好，是選手們幫我cover起來，才能拿下勝利，我在賽後集合時也特別跟大家道歉並致謝。」

除了調度上的檢討，5局下一度引起場內外熱議的守備play也成為焦點，當時獅隊無人出局攻占一、二壘，陳重羽擊球落至二壘防區，岳東華選擇讓球落地後再行處理，江坤宇踩二壘後稍作停頓，最終仍完成二壘封殺與三壘觸殺，化解危機。

對於這次處理稍顯遲疑的情形，平野表示，其實類似情況之前對陣富邦時就曾出現，球員們當時就已因此感到懊惱：「這次江坤宇早已準備好動作，但問題是二壘審的手勢不夠明確，導致選手一瞬間判斷不及，看起來像當機，但事實上他很清楚想要完成下一步。」

針對是否期待這球完成罕見三殺，平野最後謹慎表示：「雙殺已經處理得很棒了，傳三壘有暴傳風險，最重要是確保不掉分，我們從上次只拿一個出局數，到這次成功完成雙殺，期待下次更進一步。」

關鍵字： 中信兄弟平野惠一

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