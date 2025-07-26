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一日雙勝！IBA軟式少棒中華小將強勢晉8　廖臣蔚關鍵後援抗日建功

▲IBA軟式少棒中華一日兩勝闖8強。（圖／學生棒聯提供）

▲IBA軟式少棒中華一日兩勝闖8強。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華少棒代表隊遠征日本東京江戶川，參加WBF（I.B.A-BOYS）第43屆世界少年棒球錦標賽，今（26）日開打首日表現亮眼，一日雙勝。首戰以15比0大勝香港，隨後再以2比0力退地主球隊日本1（千葉縣豊上少棒隊），以B組第一之姿挺進8強。中華隊下一戰將於台灣時間明日上午11點出賽，對手將是D組第二與E組第一勝隊之間的勝方。

本屆賽事共有16支隊伍參賽，預賽分成5個小組，其中地主日本派出4隊參戰，包括1支女子代表隊。中華隊所在的B組共有3隊，分別為中華隊、日本1隊與香港。

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首戰對上香港，中華隊火力全開，首局下由開路先鋒黃智傑敲出安打展開攻勢，黃柏叡、吳亮均隨後皆掃出長打，黃智傑單局第二度打擊更跑出場內全壘打，單局灌進8分。第2局下再靠著黃柏叡的場內全壘打以及隊友串聯攻勢，追加7分大局，最終以15比0在3局內提前結束比賽。

緊接著對上實力堅強的日本1隊，中華隊在第3局上攻下首分，靠對方捕手傳球失誤率先破蛋，隨後廖臣蔚補上二壘安打再添1分。比賽進行至第5局，因賽事規定時間限制終止比賽，中華隊以2比0獲勝。

總教練顏盟展賽後表示，第一場對香港時，選手們的心態稍嫌鬆懈，到了第二場面對日本1才真正繃緊神經。「日本1的實力與我們相當，首局就差點讓對方先得分，所幸先發投手黃智傑穩住陣腳，雖然第3局下出現滿壘危機，我們馬上換上廖臣蔚，他成功製造雙殺並穩穩投完比賽，今天控球與球速表現都非常理想。」顏教練也強調，預賽僅限時60分鐘，誰先失分壓力就大，因此一再提醒選手「保持專注、確實執行戰術」。

本屆中華隊由軟式少棒聯賽冠軍高雄市中正國小取得組訓權，自6月15日起開始集訓。顏盟展指出，今年隊伍挑選了多位投手戰力，整體實力平均，各隊主力表現穩定，尤其三壘與游擊守備較為紮實，團隊目標鎖定冠軍。

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