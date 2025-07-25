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U12世界盃／古巴開轟無用！中華隊6比3奪開幕戰勝利

▲U12世界盃少棒，鍾定栩 。（圖／棒協提供）

▲U12世界盃少棒，鍾定栩 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

2025年U12世界盃少棒錦標賽今晚正式開打，地主台灣迎戰傳統勁旅古巴隊。中華隊本屆力拚睽違6年的冠軍寶座，此戰最終6比3搶下開幕戰勝利。

此役由台中大仁國小鍾定栩掛帥先發，且「雙刀出擊」，擔任第3棒。

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首局下半，中華隊即展現進攻企圖。開路先鋒胡誠恩敲出右外野安打開啟攻勢，接連靠投手犯規與對方傳球失誤推進至三壘。雖然李權恩擊出右外野飛球未能推進，但鍾定栩適時擊出滾地球助胡誠恩跑回本壘，成功先馳得點、以1比0取得領先。

2局下，古巴隊「送禮」，黃宇謙率先選到四壞保送上壘，林楷宸也靠著觸身球保送攻佔壘包。隨後雙方展開精采攻防，黃宇謙與林楷宸展現積極跑壘，分別成功盜上三壘與二壘，形成極具威脅性的得點圈機會。

此時古巴隊教練喊出暫停，試圖穩住投手節奏，但並未有效阻止中華隊氣勢。李權恩適時擊出投手前內野安打，先發投手雷耶斯（Yordan Reyes）下丘接球後卻未把球傳出，選擇自踩一壘壘包，但此時二三壘跑者趁機一口氣衝回本壘得分，幫助中華隊再添兩分。

3局上，古巴隊展開攻勢，連續安打與暴投失誤攻佔得點圈，S.賈西亞（Sean Garcia ）適時安打率隊破蛋。不過中華隊迅速回穩，鍾定栩關鍵三振、凍結壘上跑者，將傷害降到最低。

雷耶斯2局「送禮」丟分也被提前換下，僅投1.2局被敲3安，失掉3分。X.賈西亞（Xavier Garcia）接手，3局下控球不穩，接連出現觸身球與保送，讓中華隊抓住機會展開攻勢。

古夢杰與李秉容連續敲安，謝承濬再補上一支關鍵安打，一口氣送回兩分，隨後黃宇謙成功犧牲觸擊，幫助球隊再下一城。

古巴隨後選擇敬遠李權恩，成功在壘包滿載時止血，化解更多失分危機。不過中華隊已經單局灌進3分，進一步擴大領先優勢。

鍾定栩主投3局被敲4安，3局失掉唯一1分，飆出7次三振。4棒陳啟盛4局接替登板，持續封鎖古巴攻勢。

5局上，S.賈西亞再度挺身而出，這一次直接把球扛出牆，且是發2分彈，比數追至3比6。

中華隊隨後又出現一壘失誤，讓對方乘勢站上壘包，局勢一度緊張。不過投手陳啟盛並未因此亂陣腳，沉著應對下一棒打者，成功引誘對方擊出游擊飛球出局，化解危機。

5局下，古巴換上第3任投手朱尼爾（José Junior），張允恩代打擊出安打，胡誠恩遭到近身球問候，一度想衝上場理論，所幸教練及時阻止。

6局上，古巴最後攻勢，陳啟盛續投，三振首名打者後投出保送，隨後退場，來自高雄復興國小的吳尚澄接手關門，守住勝果。
 

關鍵字： U12少棒台灣鍾定栩古巴勝利

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