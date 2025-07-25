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辜仲諒曝任期至明年初　喊話U12、U15、U18：打出佳績吃和牛！

▲▼ 辜仲諒 。（圖／棒協提供）

▲辜仲諒 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

U12世界盃今晚即將點燃戰火，U15與U18中華隊也同步在台南亞太棒球村集訓備戰。中華棒協理事長辜仲諒特地召集三支國家隊代表，親赴室內練習場勉勵選手。他也透露自己理事長任期將於明年初結束，更以去年世界12強奪冠的經驗為例，鼓勵年輕選手們放膽出擊、全力以赴。

辜仲諒開門見山表示，「我的任期只到明年初，能幫你們爭取的，我一定會盡力幫忙爭取，給你們更好環境。」他也勉勵選手投入百分之百的努力、為國爭光。

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在總統賴清德等政府單位協調推動下，台南亞太棒球訓練中心將於9月升格為「國家棒球訓練基地」，辜仲諒指出，未來還考慮赴日購置訓練場地，提供選手更多與強敵交流的機會。

除了環境與制度面改善，辜仲諒更談及心態上的強化。他引用去年世界12強中華隊的奪冠事蹟為例，「當時台灣世界排名第11，對上世界第一的日本隊，而他們已連續45場國際賽沒輸過。」

當時連日本媒體根本沒把台灣放在眼裡，辜仲諒憶起冠軍戰前夕對球員說的話，「這是最後一場比賽，沒有後路，他們都認為你們會輸，那你只能做一件事，就是每一球都要全力以赴、豁出去。」最終，台灣以4：0完封日本，寫下歷史新頁。

「日本一球都打不到，我們的投手每一球都是全力以赴，打者也是，全力以赴、專注、鼓起勇氣。」辜仲諒說，「不要害怕、不要緊張，因為也沒有時間讓你害怕、緊張，要專注、鼓起勇氣，就像當初那場比賽一樣。」他直指，當時中華隊把日本打傻了，「現在日本隊對我們刮目相看、更謹慎。」

面對即將出征的三支代表隊，辜仲諒再次強調披上中華隊戰袍的意義，「你代表的不是你自己，而是整個台灣。」他也承諾，只要三支隊伍打出好成績，就會請大家吃和牛，給予12強冠軍隊一樣的待遇。

辜仲諒最後喊話，「你們要記得我說的話——為了國家，請先把自己照顧好，別受傷。比賽一開始，就沒有時間害怕或緊張。當你披上這件CT戰袍，不只是代表自己，而是代表整個台灣。你要拿出120分的努力，因為你們的每一分付出，不只是代表球隊，而是全台灣2300萬人民的期待與支持，全台灣都在為你們加油。」

為激勵士氣，U12小將更在現場帶領全體高喊統一獅應援歌「AAOA」，為即將到來的國際賽事注入滿滿能量。

關鍵字： 棒球國手集訓選手比賽

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