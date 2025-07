瓊斯炸裂3A！三響炮＋神守備　洋基超新星宣示「我不該被交易」

▲瓊斯(Spencer Jones)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基備受看好的年輕外野手瓊斯(Spencer Jones),在交易傳聞四起之際,用球場上的表現作出最有力的回應;這位洋基農場排名第4的新秀,於台灣時間24日,在3A巴里鐵道騎士對戰羅徹斯特紅翼的比賽中,單場敲出三發全壘打,完成生涯首次「三響炮」,展現強大長打火力。

雖然球隊最終以8比10吞敗,但瓊斯毫無疑問的成為全場焦點,這場比賽過後,他以29轟登上小聯盟全壘打排行榜榜首,距離大聯盟召喚僅一步之遙。

首局首打席,瓊斯對決右投康利(Bryce Conley)時鎖定外角變速球,以102.7英哩的擊球初速轟出401英呎,飛越左中外野全壘打牆。

第3局瓊斯再次對上康利,瓊斯在滿球數情況下反方向將快速球擊出425英呎超大號全壘打,初速高達108.4英哩,這一轟也讓他超越瓦德(Ryan Ward),成為目前小聯盟全壘打王寶座。

Spencer Jones could come to the MLB and be awful, he could be a huge strikeout machine and it could look ugly.



But we all know for sure he doesn’t belong in the minor leagues anymore, so figure it out



pic.twitter.com/ounJZDmf1C