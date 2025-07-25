瓊斯炸裂3A！三響炮＋神守備　洋基超新星宣示「我不該被交易」

▲瓊斯（Spencer Jones）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基備受看好的年輕外野手瓊斯（Spencer Jones），在交易傳聞四起之際，用球場上的表現作出最有力的回應；這位洋基農場排名第4的新秀，於台灣時間24日，在3A巴里鐵道騎士對戰羅徹斯特紅翼的比賽中，單場敲出三發全壘打，完成生涯首次「三響炮」，展現強大長打火力。

Spencer Jones in AAA:



19 G

.400 AVG

13 HR

1.407 OPS



One of the greatest stretches we’ve ever seen from a Yankee minor leaguer. pic.twitter.com/tjyonagE3Y [廣告]請繼續往下閱讀... July 24, 2025

雖然球隊最終以8比10吞敗，但瓊斯毫無疑問的成為全場焦點，這場比賽過後，他以29轟登上小聯盟全壘打排行榜榜首，距離大聯盟召喚僅一步之遙。

Another day, another Spencer Jones homer pic.twitter.com/ghei1SrbcC — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) July 24, 2025

首局首打席，瓊斯對決右投康利（Bryce Conley）時鎖定外角變速球，以102.7英哩的擊球初速轟出401英呎，飛越左中外野全壘打牆。

第3局瓊斯再次對上康利，瓊斯在滿球數情況下反方向將快速球擊出425英呎超大號全壘打，初速高達108.4英哩，這一轟也讓他超越瓦德（Ryan Ward），成為目前小聯盟全壘打王寶座。

Spencer Jones could come to the MLB and be awful, he could be a huge strikeout machine and it could look ugly.



But we all know for sure he doesn’t belong in the minor leagues anymore, so figure it out



pic.twitter.com/ounJZDmf1C — Gabe Zoda (@GabeZoda) July 24, 2025

比賽第5局，在球數陷入絕對落後時，瓊斯沒有錯失機會，逮中一顆吊高的曲球，以105.8英哩擊球初速將球炸裂到中外野433英呎處，完成單場三響砲。

「今天的3發全壘打都是在2好球後出現的，」瓊斯賽後受訪時表示，「在每一個打席中，我只是專注於扎實擊中球心，延續打席，盡可能簡化思考，做正確的事，快出棒、準時擊球，很幸運每一球都打得很純粹。」

Spencer Jones has THREE homers in 5 innings today. He's got 13 in 19 Triple-A games pic.twitter.com/ThGIsV0HsG — MLB (@MLB) July 24, 2025

除了火力驚人，瓊斯在守備上同樣有重大貢獻，他在5局下半成功滑接努涅茲（Nasim Nuñez）所擊出左中外野的平飛球，阻止對手得分。

「我真的只是想讓大家快點回到休息區，今天場上真的很熱，」瓊斯笑說，「我想阻止那分跑回來，對這顆球的起跑判斷很好，也很開心能完成這個守備。」

瓊斯7月在3A的打擊數據近乎瘋狂：打擊率4成03，上壘率4成67，長打率高達.871，15場比賽貢獻13支長打、19分打點、9次保送及5次盜壘成功（百分百成功率）。

2025球季累積數據方面，跨2個層級瓊斯合計打出.314/.411/.706的打擊三圍，敲出57分打點、42次保送、16次盜壘，外加在中外野守備401.1局未發生任何失誤。

儘管近日不斷捲入交易傳聞，瓊斯最後仍保持專注與冷靜，他表示：「是的，我知道那些傳聞，也聽到大家在說，但我並不認真看待這些事。」

「最終我只專注在我在斯克蘭頓該做的事，以及我在洋基體系中的角色，只要我把份內的事做到最好，一切自然會朝著正確的方向發展。」