官網更新農場排名！11台將入列　4人有望本季升上大聯盟

▲林維恩農場排名大幅躍升至19名。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大聯盟今（25）日公布最新農場新秀排行榜，共有11名台灣球員入選所屬球隊的前30大新秀。其中，李灝宇、鄭宗哲、林昱珉、莊陳仲敖等4人被點名有望於本季升上大聯盟，而左投林維恩更從第30名大幅躍升至第19名，成為本次榜單的最大驚喜。

旅美野手方面，22歲的李灝宇目前高居老虎農場第7名，是排名最高的台灣新秀，本季他在3A出賽81場，繳出打擊率0.240、9轟、35分打點的成績，攻擊指數為0.740，主要守備位置為二壘、三壘。

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▲李灝宇。（圖／截自MiLB TV）

另一位被點名的野手鄭宗哲，排行海盜農場第27名，他本季初曾短暫登上大聯盟，但僅待10天即被下放，目前在3A有63場出賽，打擊率0.224，貢獻1轟與20分打點，攻擊指數0.632，仍持續爭取重返大聯盟的機會。

投手部分，響尾蛇左投林昱珉雖排名農場第14名，但今年在3A表現起伏不小，14場先發累計64局投球，防禦率高達6.61。

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

相較之下，運動家右投莊陳仲敖則在2A展現強勢壓制力，排名農場第24名，目前出賽19場防禦率為4.47，累積98.2局投球，送出107次三振，暫居德州聯盟三振王，局數亦並列聯盟首位。

同樣受到矚目的還有巨人右投鄧愷威，今年在3A表現穩定，24場出賽共投52.1局，送出82次三振、防禦率3.78，隨著巨人先發輪值調度吃緊，鄧愷威可望成為隨時遞補的先發人選之一。

▲柯敬賢（右）。（圖／柯敬賢提供）

本次進榜的其他台灣球員還包括：道奇第12名外野手柯敬賢、紅雀第13名投手林振瑋、紅人第15名二刀流林盛恩、運動家第19名林維恩、費城人第22名潘文輝、運動家第29名沙子宸、水手第30名沈家羲。

其中19歲左投林維恩進步幅度最為明顯，排名從上次公布的第30名爬升至第19名，球隊也在今年讓他從1A升上高階1A，目前累積62.2局投球，防禦率3.59、被打擊率僅0.219，最引人注目的是他優異的85次三振對比12次的保送數據，控球與壓制力兼備，被看好有望於2028年登上大聯盟。