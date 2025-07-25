金鶯牛棚面臨重大考驗！王牌終結者肩傷進IL　主帥坦言「糟透了」

▲巴蒂斯塔（Félix Bautista）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

巴爾的摩金鶯牛棚頭號戰將巴蒂斯塔（Félix Bautista）再度因傷高掛免戰牌，台灣時間25日球隊宣布，這位強力終結者因右肩不適進入15天傷兵名單，此消息讓整支牛棚陷入重大挑戰。

Orioles Place Félix Bautista On Injured List Due To Shoulder Discomfort https://t.co/dQVDDSXgp1 pic.twitter.com/mvb0n7IC0S [廣告]請繼續往下閱讀... July 24, 2025

事發當下正值金鶯今天守護者系列戰的第7局，總教練曼索利諾（Tony Mansolino）聽到牛棚電話被重重掛上，心裡立刻浮現不祥預感，他回憶道：「當我聽到那通電話，我轉頭對旁邊的人說：這不妙。結果真的是糟透了。」

巴蒂斯塔這次的傷勢是在前天賽前進行投球準備時發現，儘管當時他感覺良好，但在今天熱身過程中突然出現不適，目前巴蒂斯塔預計將於明天接受核磁共振檢查，以確認傷勢的嚴重程度。

Phillies trade target Felix Bautista has been placed on the 15-Day Injured List with Right Shoulder Discomfort. pic.twitter.com/uyEhseGIFu — Phillies Tailgate (@PhilsTailgate) July 24, 2025

巴蒂斯塔本季初從去年的Tommy John手術中回歸，至今出賽34.2局，自責分率2.60，他上一場出賽是在對光芒的比賽中成功守成，完成本季第19次救援。

金鶯牛棚已經是本季傷兵名單常客，巴蒂斯塔成為第26位登上IL的球員，對此曼索利諾無奈表示：「這真的很艱難，他是我們的領袖之一，也幫助我們贏得比賽，我們只希望這次不會太嚴重。」

儘管巴蒂斯塔先前被視為可能交易的潛在籌碼之一，但這次肩傷幾乎終結了他在7月31日交易截止日前的轉隊可能性，巴蒂斯塔本季年薪僅100萬美元，仍具2年薪資仲裁資格，是市場上性價比極高的後援投手之一。

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雖然他的速球均速從去年的99.5英哩下降至97.2英哩，但根據Statcast數據，他的預期被打擊率（.158）、揮空率（35.7%）與三振率（35.2%）仍處於大聯盟頂尖水準。

在巴蒂斯塔缺陣的情況下，金鶯將改採集體終結者策略，今天與守護者的比賽中，先發投手摩頓（Charlie Morton）主投6.2局後，由馬丁（Corbin Martin）接替登板，多明格茲（Seranthony Domínguez）負責第8局，而索托（Gregory Soto）則於第9局成功關門，拿下本季首場救援成功。

曼索利諾提及，使用多明格茲面對守護者打線中心棒次，是當時勝負關鍵，「他是我們目前牛棚最強的投手，而第8局正好是對方的3、4、5棒，我們必須讓他來面對。」

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多明格茲、索托與基特里奇（Andrew Kittredge）將成為主要的終結人選，不過三人皆可能在交易截止日前被交易至他隊，索托對此表示，會專注在球場表現：「我無法控制交易的決定，我唯一能控制的是做好我的工作，如果球隊決定交易我，那就這樣吧。」

面對牛棚戰力再次受創，曼索利諾最後坦言，球隊將被迫重新調整每位投手的角色，尤其在交易截止日前後人員變動風險大；「依照我們目前的目標，我們別無選擇，有人勢必得挺身而出，承擔新的責任，站上不同的投球位置，我們會善用手上所有資源。」