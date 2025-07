金鶯牛棚面臨重大考驗！王牌終結者肩傷進IL　主帥坦言「糟透了」

▲巴蒂斯塔(Félix Bautista)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

巴爾的摩金鶯牛棚頭號戰將巴蒂斯塔(Félix Bautista)再度因傷高掛免戰牌,台灣時間25日球隊宣布,這位強力終結者因右肩不適進入15天傷兵名單,此消息讓整支牛棚陷入重大挑戰。

事發當下正值金鶯今天守護者系列戰的第7局,總教練曼索利諾(Tony Mansolino)聽到牛棚電話被重重掛上,心裡立刻浮現不祥預感,他回憶道:「當我聽到那通電話,我轉頭對旁邊的人說:這不妙。結果真的是糟透了。」

巴蒂斯塔這次的傷勢是在前天賽前進行投球準備時發現,儘管當時他感覺良好,但在今天熱身過程中突然出現不適,目前巴蒂斯塔預計將於明天接受核磁共振檢查,以確認傷勢的嚴重程度。

Phillies trade target Felix Bautista has been placed on the 15-Day Injured List with Right Shoulder Discomfort. pic.twitter.com/uyEhseGIFu