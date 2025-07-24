運動雲

>

江坤宇內野守備判斷引討論　平野惠一：不是失誤，是成長機會

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／新北報導

中信兄弟昨役出現關鍵內野守備，游擊手江坤宇在一次雙殺機會中選擇踩壘，卻導致強迫進壘取消，賽後引發球迷熱議。總教練平野惠一今（24）日受訪時強調，這不是一次明確的失誤，而是一個值得學習的實戰情境，並希望「大家能更深入研究棒球，更懂深層的一些東西。」

「這是一個壘包上有兩名跑者重疊的狀況，其實阿坤當下若直接觸殺是可以完成雙殺的，」平野進一步指出，「棒球就是這樣，會有很多意料之外的play，希望球員能在觀察別人相似情況的play時，能學會思考：如果是我，應該怎麼處理。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外平野惠一也提到，除了阿坤的守備判斷外，岳東華及黃韋盛都有發生傳球傳歪的情況，這些細節都顯示守備還有提升空間。

隨後平野惠一表示，昨天內野反省的三個部分，包含平常是否有預備處理突發狀況的能力、每個守備動作夠不夠慎重、每個守備動作是否夠仔細。

「昨天韋盛、東華傳球偏差的狀況，這種時候守備方（接球者）不能只想著接好球，而是要隨時準備應對傳偏，」平野強調，「棒球場上會遇到各種突發狀況，希望球員不要慌張。」

平野最後也補充，作為一個職棒選手，包含自己身為總教練也是，希望球隊可以讓球迷覺得「哇他們好懂棒球喔，不愧是職棒選手，因為很多業餘、甚至是小朋友都在看，希望球員可以成為榜樣。」平野說。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟江坤宇平野惠一

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平創史上第一人「連5戰開轟+連5場盜壘」　開轟後仍反省

大谷翔平創史上第一人「連5戰開轟+連5場盜壘」　開轟後仍反省

疑與跨性別網紅小A辣共度春宵　NBA冠軍射手遭瘋猜是男主角

疑與跨性別網紅小A辣共度春宵　NBA冠軍射手遭瘋猜是男主角

山豬公主來了！兄弟啦啦隊再迎韓援　朴善珠、金渡兒甜美加盟助陣

山豬公主來了！兄弟啦啦隊再迎韓援　朴善珠、金渡兒甜美加盟助陣

道奇球迷噓爆！大谷翔平逆轉機會遭敬遠　羅伯斯不意外對手決策

道奇球迷噓爆！大谷翔平逆轉機會遭敬遠　羅伯斯不意外對手決策

中華隊世大運領獎遭鬧場！中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

中華隊世大運領獎遭鬧場！中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

大谷翔平連5場開轟追平隊史　弗里曼再見安打道奇逆轉勝

大谷翔平連5場開轟追平隊史　弗里曼再見安打道奇逆轉勝

徐若熙不催球速有其他目標！防禦率登頂喜歡大巨蛋「涼涼的」

徐若熙不催球速有其他目標！防禦率登頂喜歡大巨蛋「涼涼的」

對兄弟暴失10分到7局無失分　力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

對兄弟暴失10分到7局無失分　力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

新庄剛志瘋玩明星賽　32萬特製眼鏡打暗號全場笑翻

新庄剛志瘋玩明星賽　32萬特製眼鏡打暗號全場笑翻

湖人將砸67.3億續約唐西奇　曾追求兩3D後衛、現鎖定雙冠大鎖

湖人將砸67.3億續約唐西奇　曾追求兩3D後衛、現鎖定雙冠大鎖

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

熱門新聞

大谷翔平創史上第一人「連5戰開轟+連5場盜壘」　開轟後仍反省

疑與跨性別網紅小A辣共度春宵　NBA冠軍射手遭瘋猜是男主角

山豬公主來了！兄弟啦啦隊再迎韓援　朴善珠、金渡兒甜美加盟助陣

道奇球迷噓爆！大谷翔平逆轉機會遭敬遠　羅伯斯不意外對手決策

中華隊世大運領獎遭鬧場！中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

大谷翔平連5場開轟追平隊史　弗里曼再見安打道奇逆轉勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1連5戰開轟後大谷翔平即刻反省　

2NBA冠軍射手遭瘋猜與小A辣共度春宵

3PS再迎韓援金渡兒、朴善珠甜美加盟助陣

4大谷翔平重登國聯全壘打王

5中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

最新新聞

1富邦兄弟因雨保留　李雅英甜唱台語歌

2反曲弓女團挺進金牌戰、男團落入銅牌戰

3平野惠一直言陳統恩「需展現更多積極性」

4U12小將齊聚府城角逐金盃

5平野惠一談江坤宇內野守備判斷

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

沒有應援樂只有掌聲　魔鷹首打席就建功！

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

【沒有應援樂只有掌聲】魔鷹首打席就建功！打回台鋼第一分

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【指天致敬愛妻】魔鷹揮出生涯第50轟！回壘仰天致意全場動容

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366