江坤宇內野守備判斷引討論　平野惠一：不是失誤，是成長機會

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／中信兄弟提供）



記者胡冠辰／新北報導

中信兄弟昨役出現關鍵內野守備，游擊手江坤宇在一次雙殺機會中選擇踩壘，卻導致強迫進壘取消，賽後引發球迷熱議。總教練平野惠一今（24）日受訪時強調，這不是一次明確的失誤，而是一個值得學習的實戰情境，並希望「大家能更深入研究棒球，更懂深層的一些東西。」

「這是一個壘包上有兩名跑者重疊的狀況，其實阿坤當下若直接觸殺是可以完成雙殺的，」平野進一步指出，「棒球就是這樣，會有很多意料之外的play，希望球員能在觀察別人相似情況的play時，能學會思考：如果是我，應該怎麼處理。」

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此外平野惠一也提到，除了阿坤的守備判斷外，岳東華及黃韋盛都有發生傳球傳歪的情況，這些細節都顯示守備還有提升空間。

隨後平野惠一表示，昨天內野反省的三個部分，包含平常是否有預備處理突發狀況的能力、每個守備動作夠不夠慎重、每個守備動作是否夠仔細。

「昨天韋盛、東華傳球偏差的狀況，這種時候守備方（接球者）不能只想著接好球，而是要隨時準備應對傳偏，」平野強調，「棒球場上會遇到各種突發狀況，希望球員不要慌張。」

平野最後也補充，作為一個職棒選手，包含自己身為總教練也是，希望球隊可以讓球迷覺得「哇他們好懂棒球喔，不愧是職棒選手，因為很多業餘、甚至是小朋友都在看，希望球員可以成為榜樣。」平野說。