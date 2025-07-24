從畏懼到主導　豊暐談力亞士7局無失分兄弟關鍵

▲豊暐。（圖／富邦悍將提供）



記者胡冠辰／新北報導

富邦悍將洋投力亞士23日主投7局無失分，成功壓制中信兄弟奪下勝投，不僅報了6月慘失10分的一箭之仇，也展現出投捕之間高度的信任與成長；而25歲捕手豊暐則在投捕配合中扮演關鍵角色，豊暐也談及溝通關鍵。

豊暐在受訪時透露，賽前就有針對過往數據進行分析，「這場我們轉換方式，重點調整配球策略。」

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雖然力亞士比豊暐年長，且具備大聯盟資歷，但豊暐勇於表達自己的觀察與建議，「其實力亞士也會自己看對手資料，他有經驗也有想法，現在他越來越願意跟我們捕手溝通。」從過去稍稍畏懼到如今能主動跨出「那一道坎」，豊暐在心態上也完成一次蛻變。

面對這位曾經在大聯盟掛帥、拿過冠軍的資深洋將，豊暐坦言起初搭配時「壓力很大」，甚至因為力亞士在場上的氣場強烈而感到「有點兇兇的」；但隨著時間推進，他逐漸放下心防：「不能一直怕他，所以我開始試著跟他聊天，跨出那道坎。」

為了加深了解與默契，豊暐不僅與常搭配力亞士的捕手戴培峰多次交流，還透過翻譯積極與力亞士溝通，最終逐步建立起彼此信任的橋樑，「他私底下人真的很好，只是上場會變身，很進入狀況而已。」豊暐笑說。

針對陣中洋投常見的「急於解決打者」問題，豊暐也透露投捕近期有開會討論，討論如何幫助投手放慢節奏：「一開始洋投在遇到狀況時，常會塞球到中間正面對決，結果反而被打，我們希望他們可以多一點喘息空間，不要太快想結束打席。」

昨天力亞士這場7局無失分的表現，顯示兩人在配球與情緒控管上都達到共鳴，「我只是做好調整的部分，配球這東西是為了讓投手發揮自己的優勢，」豊暐最後謙虛表示。