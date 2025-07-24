運動雲

>

成都世運會名單公布！台灣119人參賽　女子拔河力拚6連霸

▲▼2025年成都世界運動會我國共派出119名選手，參加14個運動競賽。（圖／體育署提供）

▲2025年成都世界運動會我國共派出119名選手，參加14個運動競賽。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年第12屆世界運動會將於8月7日至17日期間在中國大陸成都舉行，教育部體育署今（24）日說明本屆世運會我國組團參賽情形，本屆世運會舉辦34個競賽種類，我國共派出119名選手參加壘球、撞球、輕艇、運動舞蹈、柔術、合球、定向越野、健力、美式壁球、滑輪溜冰、拔河、水中運動、滑水、及武術等14種運動競賽，代表團將於8月初陸續出發，為我國爭取榮耀。

本屆世運會拔河隊女子代表隊以爭取6連霸為目標，歷屆奪牌強項合球、健力、壘球、撞球、滑輪溜冰及武術都將派員參加，另外首次參賽的霹靂舞、美式壁球、滑輪溜冰直排輪曲棍球與自由式輪滑、沙灘合球、自由潛水、武術散打，選手們也積極訓練，調整最佳狀態，準備在國際舞臺大展身手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

世運會自1981年首次辦理迄今舉行11屆，我國每屆皆組團參賽，2009年我國主辦高雄世運會獲得國際世界運動總會（IWGA）盛讚成功。體育署表示，世運會是非亞奧運項目重要國際綜合性賽會，政府長期投入資源在選手培育，本屆世運會除在選手訓練、生活照護上大力支持外，也強化隨隊運動防護員、物理治療師等後勤支援量能，期許選手能專心在國際競技舞台上，展現訓練成果。

體育署將在明（25）日上午10時舉行代表團授旗典禮，由總統府長官代表出席並頒發加菜金，由拔河選手田嘉蓉代表領受。運動部將於9月9日成立，將持續以運動壯大臺灣，打造一個運動平權、社會包容及永續發展的運動國家，達成運動全民化、產業化、國際化目標。

關鍵字： 成都世運會

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平創史上第一人「連5戰開轟+連5場盜壘」　開轟後仍反省

大谷翔平創史上第一人「連5戰開轟+連5場盜壘」　開轟後仍反省

疑與跨性別網紅小A辣共度春宵　NBA冠軍射手遭瘋猜是男主角

疑與跨性別網紅小A辣共度春宵　NBA冠軍射手遭瘋猜是男主角

山豬公主來了！兄弟啦啦隊再迎韓援　朴善珠、金渡兒甜美加盟助陣

山豬公主來了！兄弟啦啦隊再迎韓援　朴善珠、金渡兒甜美加盟助陣

道奇球迷噓爆！大谷翔平逆轉機會遭敬遠　羅伯斯不意外對手決策

道奇球迷噓爆！大谷翔平逆轉機會遭敬遠　羅伯斯不意外對手決策

中華隊世大運領獎遭鬧場！中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

中華隊世大運領獎遭鬧場！中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

大谷翔平連5場開轟追平隊史　弗里曼再見安打道奇逆轉勝

大谷翔平連5場開轟追平隊史　弗里曼再見安打道奇逆轉勝

徐若熙不催球速有其他目標！防禦率登頂喜歡大巨蛋「涼涼的」

徐若熙不催球速有其他目標！防禦率登頂喜歡大巨蛋「涼涼的」

對兄弟暴失10分到7局無失分　力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

對兄弟暴失10分到7局無失分　力亞士曝最大改變：接受豊暐配球

新庄剛志瘋玩明星賽　32萬特製眼鏡打暗號全場笑翻

新庄剛志瘋玩明星賽　32萬特製眼鏡打暗號全場笑翻

湖人將砸67.3億續約唐西奇　曾追求兩3D後衛、現鎖定雙冠大鎖

湖人將砸67.3億續約唐西奇　曾追求兩3D後衛、現鎖定雙冠大鎖

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

熱門新聞

大谷翔平創史上第一人「連5戰開轟+連5場盜壘」　開轟後仍反省

疑與跨性別網紅小A辣共度春宵　NBA冠軍射手遭瘋猜是男主角

山豬公主來了！兄弟啦啦隊再迎韓援　朴善珠、金渡兒甜美加盟助陣

道奇球迷噓爆！大谷翔平逆轉機會遭敬遠　羅伯斯不意外對手決策

中華隊世大運領獎遭鬧場！中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

大谷翔平連5場開轟追平隊史　弗里曼再見安打道奇逆轉勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1連5戰開轟後大谷翔平即刻反省　

2NBA冠軍射手遭瘋猜與小A辣共度春宵

3PS再迎韓援金渡兒、朴善珠甜美加盟助陣

4大谷翔平重登國聯全壘打王

5中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

最新新聞

1平野惠一談江坤宇內野守備判斷

2黃愉偼奪世大運桌球女單銀牌

3豊暐談力亞士7局無失分兄弟關鍵

4高雄海神宣布續約總教練費雪

527歲圓夢　王偉軒不怕起步晚

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

沒有應援樂只有掌聲　魔鷹首打席就建功！

魔鷹賽後哽咽發聲：請擁抱、珍惜你們的家人　全場哭成一片

【沒有應援樂只有掌聲】魔鷹首打席就建功！打回台鋼第一分

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【指天致敬愛妻】魔鷹揮出生涯第50轟！回壘仰天致意全場動容

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366