成都世運會名單公布！台灣119人參賽　女子拔河力拚6連霸

▲2025年成都世界運動會我國共派出119名選手，參加14個運動競賽。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年第12屆世界運動會將於8月7日至17日期間在中國大陸成都舉行，教育部體育署今（24）日說明本屆世運會我國組團參賽情形，本屆世運會舉辦34個競賽種類，我國共派出119名選手參加壘球、撞球、輕艇、運動舞蹈、柔術、合球、定向越野、健力、美式壁球、滑輪溜冰、拔河、水中運動、滑水、及武術等14種運動競賽，代表團將於8月初陸續出發，為我國爭取榮耀。

本屆世運會拔河隊女子代表隊以爭取6連霸為目標，歷屆奪牌強項合球、健力、壘球、撞球、滑輪溜冰及武術都將派員參加，另外首次參賽的霹靂舞、美式壁球、滑輪溜冰直排輪曲棍球與自由式輪滑、沙灘合球、自由潛水、武術散打，選手們也積極訓練，調整最佳狀態，準備在國際舞臺大展身手。

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世運會自1981年首次辦理迄今舉行11屆，我國每屆皆組團參賽，2009年我國主辦高雄世運會獲得國際世界運動總會（IWGA）盛讚成功。體育署表示，世運會是非亞奧運項目重要國際綜合性賽會，政府長期投入資源在選手培育，本屆世運會除在選手訓練、生活照護上大力支持外，也強化隨隊運動防護員、物理治療師等後勤支援量能，期許選手能專心在國際競技舞台上，展現訓練成果。

體育署將在明（25）日上午10時舉行代表團授旗典禮，由總統府長官代表出席並頒發加菜金，由拔河選手田嘉蓉代表領受。運動部將於9月9日成立，將持續以運動壯大臺灣，打造一個運動平權、社會包容及永續發展的運動國家，達成運動全民化、產業化、國際化目標。