傷兵17人仍橫掃響尾蛇！太空人靠「板凳深度」登美聯榜首

▲華特7局好投,率隊攻上美聯榜首。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

在主力傷兵高掛免戰牌、陣容嚴重不整的情況下,太空人今(24)日仍以4比3擊敗響尾蛇,完成3連戰橫掃,不僅取得近期4連勝,更與藍鳥並列美聯最佳戰績(60勝42敗),展現驚人板凳深度。

太空人總教練艾斯帕達(Joe Espada)此役讓二壘主力「阿土伯」奧圖維(Jose Altuve)與新秀史密斯(Cam Smith)輪休,再加上原有5名先發野手傷缺,但他仍堅持賽前部署,艾斯帕達強調,「我們全員投入,每位球員都在場上全力以赴,這就是我想要的球隊樣貌。」

此戰最大功臣為先發左投華特(Brandon Walter),他本季從小聯盟起步,春訓時還只是非名單邀請球員,卻在傷兵潮中扛起先發重任,此役繳出7局僅失1分、無保送、5K的表現。

響尾蛇在第8局追平比數後,比賽勝負分野出現在第9局,太空人開局先靠著索特(Zack Short)、崔梅爾(Taylor Trammell)攻佔一、二壘,隨後由老將沃克(Christian Walker)敲出中線安打,送回致勝分。

Christian Walker gives the Astros the lead in the 9th in his old stomping grounds!



(via @astros)pic.twitter.com/IPeE76qdTD