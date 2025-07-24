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傷兵17人仍橫掃響尾蛇！太空人靠「板凳深度」登美聯榜首

▲▼太空人華特。（圖／達志影像／美聯社）

▲華特7局好投，率隊攻上美聯榜首。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

在主力傷兵高掛免戰牌、陣容嚴重不整的情況下，太空人今（24）日仍以4比3擊敗響尾蛇，完成3連戰橫掃，不僅取得近期4連勝，更與藍鳥並列美聯最佳戰績（60勝42敗），展現驚人板凳深度。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）此役讓二壘主力「阿土伯」奧圖維（Jose Altuve）與新秀史密斯（Cam Smith）輪休，再加上原有5名先發野手傷缺，但他仍堅持賽前部署，艾斯帕達強調，「我們全員投入，每位球員都在場上全力以赴，這就是我想要的球隊樣貌。」

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此戰最大功臣為先發左投華特（Brandon Walter），他本季從小聯盟起步，春訓時還只是非名單邀請球員，卻在傷兵潮中扛起先發重任，此役繳出7局僅失1分、無保送、5K的表現。

響尾蛇在第8局追平比數後，比賽勝負分野出現在第9局，太空人開局先靠著索特（Zack Short）、崔梅爾（Taylor Trammell）攻佔一、二壘，隨後由老將沃克（Christian Walker）敲出中線安打，送回致勝分。

沃克在去年12月加盟太空人，本系列賽首度回到亞利桑那出戰老東家，3戰共敲出6安，並在決勝時刻建功。

「不論我們從3A叫上來誰，他們都能貢獻勝利。」艾斯帕達表示，「我們信任彼此，要擊敗這支太空人並不容易。」

目前太空人共有17人列入傷兵名單，但靠著華特、索特、崔梅爾等多位升上大聯盟的球員挺身而出，不僅戰績持續穩定，還在美聯西區領先水手多達6場勝差，且與藍鳥並列美聯第1。

華特說，「這群人並不是季初就被設定為主力，但他們證明自己屬於大聯盟，值得信任。」儘管球季仍有一段路要走，但太空人靠著團隊韌性與靈活調度，正持續向季後賽穩步邁進。

關鍵字： MLB太空人響尾蛇

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