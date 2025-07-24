左投變右投！軟銀莫伊內羅明星賽「雙投」秀　124公里嘆沒用全力

▲莫伊內羅（Livan Moinelo）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒全明星賽23日於京瓷巨蛋開打，軟銀左投莫伊內羅（Liván Moinelo）在第1戰先以慣用的左手登板，接著第四局突然換成右手投球，全場觀眾驚呼連連。

這位登錄為左投左打的投手，在第4局2出局後，從板凳接過右投手套，站上投手丘改以右手出手，面對打者法比安（Sandro Fabian）連投3球，球速皆為124公里，最終讓打者擊出三壘飛球出局。他開心地舉起雙手慶祝，並笑說：「觀眾的反應讓我很高興，本來就會用右手投球，一直想找機會試試看。」

雖然球速沒全力發揮，他也略感可惜地說：「因為怕打者被砸到沒敢全力投，其實遠投也能投很遠，右手投得跟外野手差不多快。」被問到監督小久保的反應時，他笑說：「他沒有特別反應，不過看我右手投球的樣子，說不定會考慮讓我擔任終結者呢！」誇張地描繪了「左投先發、右投關門」的夢幻藍圖，引起話題。

事實上，莫伊內羅早有「左右開弓」的能力，今年6月6日對養樂多時，他曾站上右打席敲出中間安打。據日本媒體《體育日本》報導，有前日本棒協人士透露，他不僅能左右開弓，右手最快球速還可達140公里，過去在WBC集訓時就曾看到他用右手練投。

莫伊內羅也表示：「小時候除了當投手以外，其他位置我都是用右手傳球，遠投距離也有外野手的程度。」他這次使用的右投手套，是向軟銀隊友藤井借來的，「這真的很好玩，也是一段很棒的回憶。」這位實力堅強的左投，用滿滿的遊戲心炒熱了全明星賽氣氛。