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中華隊世大運領獎遭鬧場！中國官員試圖搶賀電　體育署嚴厲譴責

▲▼中華跆拳道代表隊，男團挺進世大運4強保銅 。（圖／大專體總提供）

▲中華跆拳道代表隊在男團賽事摘銀 。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

中華跆拳道代表隊23日晚間奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，賽後領獎時卻遭鬧場，2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電，這在羽球團體賽後也發生過，面對中國一連串挑釁行徑，體育署長鄭世忠嚴厲譴責惡行，「中國隊勿再將奧會模式無限上綱，傷害台灣人民的情感。」

由黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑組成的中華男團，一路挺進跆拳道男團金牌戰，最終雖不敵南韓，仍收下一面銀牌。本屆跆拳道囊括7面獎牌，累計1金（品勢女團）、4銀（女子46公斤黃映瑄、男子80公斤級洪俊義、女子73公斤以上級金怡君、對打男團）、2銅（品勢男團、男子74公斤級邱義睿）。

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但跆拳道男團賽後領獎時卻被鬧場，讓選手顯得有些錯愕，就在體育署競技組長藍坤田頒發教育部長鄭英耀的賀電時，2名中國大學生體育協會人員竟試圖上前搶奪賀電，不斷叫囂要看賀電上是否寫的是「中華台北」，對此體育署長鄭世忠痛批，「中國大學生體育協會人員惡行太扯」。

▲▼中華隊領獎卻遭中國官員鬧場，體育署長鄭世忠嚴厲譴責。（圖／翻攝自Threads／體育署鄭世忠官方帳號 ）

▲▼中華隊領獎卻遭中國官員鬧場，體育署長鄭世忠嚴厲譴責。（圖／翻攝自Threads／wikisport ）

▲▼中華隊領獎卻遭中國官員鬧場，體育署長鄭世忠嚴厲譴責。（圖／翻攝自Threads／體育署鄭世忠官方帳號 ）

鄭世忠表示，從中華桌球男團擊敗中國隊贏得金牌之後，中國隊就開始不斷挑釁我國代表團，「先是向大會抗議我們在桌球賽事加油時喊台灣加油違反規定無理取鬧，又在羽球團體賽事結束後試圖搶我們的賀電，更進一步施壓主辦城市埃森市長室的秘書打電話來給我們中繼站物理治療診所的房東要求撤下門口我國國旗。」

「後來在謝志偉大使協助下向市長室要求道歉，埃森市長也回覆致歉，並且強調這賽事的價值是開放、包容與和平社會。今天晚上跆拳道對打我國男子團體獲得銀牌，中國隊又再度前來搶奪賀電，我要嚴厲的譴責中國隊這麼野蠻暴力的行為。」

鄭世忠強調，「德國是民主自由國家，在這裡我們頒發賀電給我們自己的選手與喊台灣加油對我國選手的支持完全不是奧會模式限制的範圍，中國隊勿再將奧會模式無限上綱，傷害台灣人民的情感。」

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運

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