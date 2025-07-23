近10戰累計3轟！范國宸砲轟前隊友羅戈：有掌握住很開心

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將23日對戰中信兄弟，范國宸在3局下一棒定江山，敲出全壘打擊敗前隊友羅戈，率隊以2比0奪勝，終結對戰兄弟的6連敗。他賽後坦言，羅戈的球尾勁與位移都屬頂尖，能掌握到一顆好球並擊出長打，讓他感到很開心。

▲范國宸。（圖／富邦悍將提供）

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范國宸近10場比賽敲出3發全壘打，他表示：「這整年都更專注在發揮長打火力，平常練習時也努力保持好的打擊感覺，每天都做相同的事。只要把球打強勁，好事自然會發生。目標是讓擊球速度更快，讓守備更難處理，朝這個方向努力。」

過去他單季最多擊出12轟，他坦言：「長打不是一場比賽就能累積3支的，要長時間穩定發揮，才能堆出好成績。」

談到面對老戰友羅戈，范國宸說：「他是聯盟前幾名的投手，去年當隊友時就知道他的壓制力很強，尾勁與位移都非常出色。面對這樣的投手，必須掌握好球帶裡的球，今天剛好等到一顆偏高的變化球，很高興有好結果。」

張奕9局下登板關門，兩出局後對許基宏投出保送，隨即喊暫停內野會議。當時張奕朝中外野方向望去，表情似乎對隊友上前感到有些意外，范國宸則在投手丘上與他簡短溝通。他表示：「他好像沒注意捕手喊暫停，稍微安撫他一下，在2比0情況下可以HOLD 住，內野守備也很相信他。」

談到范國宸開轟，總教練陳金鋒表示：「他本來就具備不錯的攻擊能力，之前擊球方面有些問題，但他做出修正，回到一軍後表現一直很穩定。」至於6局下申皓瑋的跑壘瑕疵，陳金鋒則說會再與球員做檢討。