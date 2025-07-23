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徐若熙不催球速有其他目標！防禦率登頂喜歡大巨蛋「涼涼的」

▲▼ 徐若熙 。（圖／味全龍提供）

▲味全龍「龍之子」徐若熙 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍「龍之子」徐若熙今（23）日對樂天桃猿繳出7局無失分的優質先發，僅用83球就退場，賽後以1.62防禦率「空降」登上聯盟防禦率王。談到整場投球內容，他表示沒有特別策略，完全照著捕手少宏與教練團的指示執行，「今天算比較幸運，有幾顆被打得紮實的球都有被接到，沒有飛出去。」

儘管有幾球出現失投，但徐若熙自認有及時修正，「前面有幾顆偏紅中的球被掌握，後來就盡量避免再投到正紅中，不然很容易被打。」

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對於球速略有下降，徐若熙則平常心看待，「其實也沒有特別去調整，今年球速大概就維持在148到150（公里）這個區間。」

賽後以1.62防禦率暫居聯盟第一，徐若熙並未特別在意，更在乎的是能否穩定出賽，「我希望能繼續待在輪值，對我來說，能一直在場上比賽是比較重要的。」

談到季初定下的目標「投滿120局」，他也透露進一步期待，「對，甚至多一點也沒關係，現在身體很健康、很正常，能正常輪值就是最好的。」

至於第6局出現一點狀況，隊友製造雙殺化解危機。徐若熙坦言投球動作跑掉了，「那局自己丟得有點煎熬，還在想怎麼會這樣，好在下來後馬上做了調整，第7局就有比較回穩，也感謝身後的隊友幫我守下那顆球。」

值得一提的是，徐若熙在台北大巨蛋的表現相當好，防禦率僅0.35，戰績5勝2敗。他笑說，「應該大家在大巨蛋都很舒服吧？涼涼的、沒風沒雨，最重要的是沒有太陽。」

而面對去年對樂天防禦率偏高的情況，徐若熙強調並沒有特別調整，「可能就是運氣好一點，今年狀況沒有去年好，但就是在不是那麼好的情況下，盡量把位置、品質丟好。」

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