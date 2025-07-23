悍將終結對戰兄弟6連敗！范國宸開轟　力亞士飆8K領勝

▲力亞士。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將23日迎戰中信兄弟，洋投力亞士在球帽上寫下向好友魔鷹亡妻致哀的字句，以實際行動致哀。此戰他威風八面，繳出本季第二次7局無失分的好投，率隊以2比0擊敗中信兄弟，終結對戰6連敗。

力亞士掛帥先發，3局上中信兄弟一度攻佔得點圈，岳東華敲出二壘安打，雖一度形成兩出局一、三壘的局面，但他以觸身球保送江坤宇後，與岳政華展開9球纏鬥，最後讓對手擊出二壘滾地球，順利化解危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

悍將3局下靠著兩出局後的攻勢突破僵局，劉俊豪從羅戈手中敲出安打，接著范國宸轟出2分砲，取得2比0領先。

6局下，悍將申皓瑋與陳真連續敲安攻佔一、二壘，逼得先發投手羅戈退場，由謝榮豪接替投球。孔念恩擊出內野滾地球，江坤宇選擇先踩二壘壘包，再用手套碰觸申皓瑋，僅完成對陳真的封殺。李宗賢接著擊出游擊滾地球，形成雙殺，悍將無功而返。

7局上力亞士再度遭遇得點圈危機，許基宏、黃韋盛接連敲出安打，但他關鍵時刻三振岳東華，成功守住分數。

力亞士主投7局用100球，被敲3安打、奪8次三振（創個人生涯新高），僅有1次觸身球保送，收下本季第4勝。8局由富藍戈接替，9局張奕關門，守下勝利。

羅戈主投5局，用99球，被敲7安、挨1發全壘打，送出5次三振，失2分，吞下敗投。

▲范國宸。（圖／富邦悍將提供）