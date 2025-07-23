徐若熙7局好投空降防禦率王！朱育賢3安開轟　味全2比0完封桃猿

▲徐若熙 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍「龍之子」徐若熙迎來本季第12場先發，主投7局用83球，只被擊出4支安打無失分退場，防禦率1.62「空降」防禦率王。朱育賢火力相挺，3安猛打賞，包括個人第8轟，率隊終場2比0完封樂天桃猿。

徐若熙上一場對戰樂天要追溯到5月10日，當時他用100球投出6又2/3局無失分的優質先發，但無關勝敗。

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此戰久違交手，同樣仍有國外球探到場，包括遊騎兵、光芒、海盜以及藍鳥。

徐若熙展現壓制力，7局用83球，被敲4支零星安打，另有4次三振、1次四壞球保送，無失分，奪本季第3勝。

值得一提的是，徐若熙防禦率從1.79降至1.62，也正式補足規定局數，以1.62成績超車統一獅洋投飛力獅，登上聯盟防禦率王。

3局下，朱育賢火力相挺，擊出本季第8轟，率隊先馳得點。

5局下，味全延續攻勢，朱育賢敲安，護送跑者攻佔得點圈，郭天信適時安打，再添1分。

猿隊推出波賽樂，5局投球就耗111球，另有3次四壞球保送、5次三振，失掉2分責失。

鑀龍接手徐若熙，後援1局只被擊出1安，封鎖桃猿攻勢。陳冠偉9局關門成功。

味全終止2連敗，下半季6勝4敗，戰績超車樂天桃猿，重回第一寶座。





