魔神樂控球要加油！古久保無意下放　黃子鵬何時歸隊賣關子

▲魔神樂。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿洋投魔神樂昨（22）日在對戰味全龍的比賽中先發5局，被敲出5支安打、失掉2分責失，儘管無關勝敗，但已是連兩場無法撐滿6局。總教練古久保健二認為，如果魔神樂的變化球能更穩定一些，續投局數應該就能拉長。

本季至今，魔神樂已出賽15場，戰績為7勝5敗，防禦率2.76。與去年24場登板繳出13勝3敗、防禦率僅2.04的成績相比，表現略有起伏。對此，古久保表示，「他本來就不是以三振見長的類型，雖然直球的球威非常好，仍具壓制力，但這幾場看下來，控球方面有待加強。」

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針對昨日無法投滿6局的原因，古久保進一步指出，「他速球品質不錯，但在球數落後時，用直球搶好球，但投出變化球又被打。」這種狀況也影響到續航力，球數變多，局數自然無法拉長。

古久保今天賽前表示，會與魔神樂針對投球策略進一步討論與調整，「會稍微聊一下，變化球控制要想辦法好一點，希望他下次上場時，要修正這些東西。」是否讓他下二軍，他表示，「沒有這個想法，一整年賽季難免會遇到這種狀況。」

至於7月13日下二軍的本土投手黃子鵬，本周是否回到輪值？古久保笑稱，「這是秘密。」