吉力吉撈一壘守備亮眼！克魯茲、曾總都看好成為中華隊可用之兵

▲吉力吉撈．鞏冠美技演出 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍重砲吉力吉撈．鞏冠今天對樂天桃猿再度以先發一壘手身份出賽，擔任第3棒打者，這是他本季第7度先發鎮守一壘。外籍教練克魯茲表示，他在一壘防區表現相當靈活，也看好他成為中華隊在該位置上的可用之兵。對此，經典賽中華隊總教練曾豪駒日前透露，確實有考慮過這個選項。

吉力吉撈轉守一壘起初是一場「誤打誤撞」。5月28日對戰桃猿時，因排陣筆誤被誤列為一壘手，教練團當下決定「將錯就錯」，卻意外發現他在一壘守得相當不錯。此後，他也展現出對這個角色的投入與接受度，並表示，能夠站上場守備令他感到開心。

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不僅隊內教練肯定，連對手也給予好評，認為他具備勝任一壘的能力。克魯茲回憶，吉力吉撈首次守一壘時，他人剛好在場，「看起來沒有太大問題，反而還挺自然的。」

他進一步指出，「我想他守一壘是沒問題的，他是一位非常有活力的球員，場上總能傳遞正能量，也展現領導風範，對年輕球員來說是很好的啟發。」

曾豪駒先前也提到，吉力吉撈原本是三壘出身，對內野守備並不陌生，移防一壘後的橫向移動與反應也很好，中華隊在一壘的部署上，確實有將他列入評估範圍。

剛從美國返台的克魯茲前雖缺陣一段時間，但仍與球團人員保持聯繫、掌握選手狀況。談到團隊得分效益不理想的狀況，他表示，「穩定性還有進步空間，但我相信只要把一些小細節處理好，自然會有好的結果。」