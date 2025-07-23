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王冠閎領軍出戰男子4X100公尺混合接力　總排第13無緣決賽

▲▼德國萊茵魯爾世大運，王冠閎領軍出戰男子4X100公尺混合接力預賽。（圖／大專體總提供）

▲德國萊茵魯爾世大運，王冠閎領軍出戰男子4X100公尺混合接力預賽。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世大運游泳賽程進入最後一天，「台灣蝶王」王冠閎今（23）日領軍出戰男子4X100公尺混合接力預賽，與隊友莊沐倫、劉景閎、范振惟合力繳出3分42秒29的成績，名列分組第6、總排第13，宣告無緣8強決賽。

本屆世大運，王冠閎目標直指台灣史上首面游泳金牌，他在200蝶準決賽飆出1分55秒65，總排第1挺進決賽，展現絕佳狀態，但隔天決賽，他的發揮不如準決賽，成績退步到1分55秒85，不敵美國好手道格倫（Jack Dahlgren）的1分55秒59，連2屆世大運「銀恨」。

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▲「台灣蝶王」王冠閎在本屆世大運200公尺蝶式決賽奪下銀牌，但賽後仍對自己表現不滿意。（圖／大專體總提供）

▲「台灣蝶王」王冠閎在本屆世大運200公尺蝶式決賽奪下銀牌，並帶領學弟參加接力賽事。（圖／大專體總提供）

王冠閎隨後在100蝶預賽游出52秒73，總排第9晉級準決賽，並以「0.01秒」的差距，總排第8驚險擠進決賽，最終在100蝶決賽繳出52秒18拿下第5名，他賽後幽默自嘲，「知道大家成績都差異不大，原本就希望別拿最後1名就好。」

游泳賽程今日進入最後一天，王冠閎再次披掛上陣，與隊友莊沐倫、劉景閎、范振惟一起出戰男子4X100公尺混合接力預賽。中華隊被分在第3組第2水道，上場順序為莊沐倫、劉景閎、王冠閎和范振惟，4人合力游出3分42秒29，排名分組第6、總排第13，無緣8強決賽。

王冠閎賽後表示，本屆世大運有圓滿的收穫，他與莊沐倫在隊內已算是「老將」，這次帶著新的學弟拚戰，是很好的傳承，他也勉勵學弟們繼續加油。

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運游泳王冠閎

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