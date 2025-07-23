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江少慶傳接球進展穩定但不急著本季復出　布坎南歸隊時間待定

▲江少慶。（圖／富邦悍將提供）

▲江少慶。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將投手江少慶去年因胸大肌撕裂接受手術，至今尚未在本季出賽，目前仍維持傳接球與短距離投球練習。投手教練許銘傑表示：「他的狀況越來越好」，但強調不會急於安排正式牛棚投球。

江少慶23日賽前於新莊球場進行練習，許銘傑指出：「他最近狀況逐漸穩定，投球動作與機制也越來越流暢。接下來就看他能否持續提高強度與恢復狀況，由防護員評估後再決定後續訓練方向。目前仍以捕手蹲捕的姿勢進行練投，讓他熟悉投球角度。」

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至於何時進入正式牛棚階段，許銘傑坦言：「這部分仍需防護團隊評估。畢竟是胸大肌傷勢，對投手而言非常重要，每次投球都會使用到，因此我們會採取循序漸進的方式，先讓他的動作固定下來。」目前江少慶安排進行30公尺、50公尺距離的傳接球，再逐步進行練投，採「投二休一」的模式執行。

許銘傑也強調，不會急著讓江少慶在本季復出：「我們希望他能完全恢復到過往的水準，沒必要為了這兩個月急著回到場上，萬一倉促出賽又再次受傷就不好了。既然已經走到這個階段，給他更多時間與空間，慢慢調整。」

至於洋投布坎南是否本週重返輪值，許銘傑表示：「目前仍在考慮中，現在兩位洋投先發狀況不錯，富藍戈表現也很穩定，如何讓這幾位洋投發揮最大效益，是我和郭（勇志）教練目前傷腦筋的地方，希望把好選手擺在對的位置。」

是否會安排布坎南先到二軍先發？許銘傑解釋：「由於之前二軍賽程多次取消，自辦賽我們也不太希望讓一軍投手出賽。本來有規劃讓他在二軍先發，但礙於賽程沒有配合上，因此先讓他隨一軍調整，本週會再視情況決定是否出賽。」

關鍵字： 富邦悍將江少慶投手訓練

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