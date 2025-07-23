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悍將鈴木俊輔二軍防禦率0成「活棋」　一軍登錄仍待審慎評估

▲▼ 許銘傑 。（圖／記者王真魚攝）

▲許銘傑 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將日籍洋投鈴木俊輔22日在二軍例行賽表現亮眼，先發8局無失分拿下勝投，目前已連續4場登板未失分，防禦率仍維持完美的零。投手教練許銘傑坦言，要登錄他就必須註銷現有一名洋投，因此需要審慎評估；目前視他為「活棋」，希望他持續保持水準，隨時做好準備。

鈴木俊輔5月加入富邦悍將，初登場以中繼身分出賽，之後轉任先發，局數也逐步拉長。至今累計20局，被敲出12支安打，送出14次三振、6次保送，尚未失分。

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許銘傑表示：「他的狀況一直保持得不錯，自從5月簽下他以來，表現都很穩定。不過外籍球員的使用需要更多考量，他也清楚這樣的情況。我們也告訴他，機會是留給準備好的人，只要有機會就會讓他上來。但因為一旦登錄他，就必須註銷一名洋投，所以無法隨便決定，需經過審慎評估。」

鈴木俊輔第3場先發是在6月24日，直到7月22日才再次出賽。對此許銘傑解釋，二軍賽程受到颱風影響等因素，因此他曾被拉上一軍隨隊一週，進行牛棚練投、近距離觀察。

曾在去年與鈴木俊輔在桃猿隊共事的許銘傑坦言：「他的控球進步很多，多練了幾顆球種，投球節奏也更流暢。雖然上次牛棚表現不算理想，但他在實戰中經常會讓人眼睛一亮，這是從去年就有的狀況。我也提醒二軍教練團，儘量拉長他的投球局數，增加未來拉上一軍的機會。」

許銘傑也指出，鈴木應已適應台灣環境，「他去年在桃猿，今年也曾短暫效力過全越，現在回到熟悉的地方。只要有需要登錄他，隨時都可以上場比賽，他可說是我們的『活棋』。」

關鍵字： 棒球富邦悍將洋投鈴木俊輔二軍

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