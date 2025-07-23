大谷翔平36轟！連4戰轟出日本紀錄　道奇牛棚再爆山本無關勝敗

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊在23日（台灣時間）對戰雙城，大谷翔平於9局下擊出兩分砲，雖展現火力，但道奇牛棚出現傷退與爆炸狀況，終場以7比10落敗。大谷翔平締造生涯首次連4場開轟紀錄，成為日本史上第一人。

雙城在2局上先馳得點，路易斯（Royce Lewis）於一、三壘有跑者時擊出滾地球送回1分。兩出局後，瓦斯奎茲（Christian Vázquez）再敲出二壘安打，追加2分，雙城取得3比0領先。

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道奇在4局下靠帕黑斯（Andy Pages）轟出3分砲追平比數。山本由伸主投5局，被敲5支安打，送出8次三振，失3分中僅1分為責失，退場時比數平手，與勝敗無關。

道奇在6局起啟動牛棚，由卡斯帕里斯（Ben Casparius）接替登板，但控球不穩，投出3次保送並被敲1安，遭超前後還突然傷退。繼上一戰的史考特（Tanner Scott）後，道奇連兩場比賽有投手因傷提前退場。

隨後貝德（Harrison Bader）擊出三壘滾地球，羅哈斯（Miguel Rojas）快傳展現美技刺殺，不過三壘跑者仍跑回1分；瓦斯奎茲再次建功再添1分，雙城此局進帳3分，反超為6比3。

6局下，史密斯（Will Smith）率先敲安，兩出局後康佛托（Michael Conforto）與金慧成接連敲出安打，道奇追回2分，金慧成還演出盜壘成功，為本季第12次。

7局上，道奇牛棚再度爆炸，亨利奎茲（Edgardo Henriquez）生涯第二次登板，在接連保送後發生守備失誤，一口氣失掉3分，雙城擴大領先至9比5。9局上柯瑞亞（Carlos Correa）、法蘭斯（Ty France）連續擊出二壘安打再添1分。

9局下，大谷翔平轟出兩分砲，連續4場比賽開轟，締造日本球員前所未見的紀錄，本季累計36轟。

這是大谷本季第5次於登板翌日出賽。過去4場類似情況下，他18打席僅15打數1安，吞下6次三振，表現不佳。不過這次他用實際行動證明恢復力，本季首次在二刀流後隔天開轟。此戰他5打數1安打為全壘打，吞下2次三振，打擊率為.274。