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湖人將砸67.3億續約唐西奇　曾追求兩3D後衛、現鎖定雙冠大鎖

▲湖人唐西奇。（達志影像／美聯社）

▲湖人預計向唐西奇提出4年2.29億美元的續約報價。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「金童」唐西奇（Luka Doncic）8月2日將具備續約資格，湖人高層明確表態將他視為長期核心，雙方有望展開一段「長久合作」。同時，湖人仍積極在市場上尋求補強，除了曾與灰熊、灰狼談判爭取兩位3D後衛KCP與迪文琴佐（Donte DiVincenzo），近日更傳出鎖定雙冠「大鎖」哈勒戴（Jrue Holiday）。

唐西奇自2月從獨行俠轉戰湖人後迅速成為「新核心」，例行賽出戰28場繳出場均28.2分、8.1籃板與7.5助攻，季後賽首輪火力升級至30.2分，展現巨星本色。

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湖人計畫在8月2日正式提出4年2.29億美元（約67.3億台幣）的續約報價，若唐西奇選擇簽下3年合約搭配球員選項，2028年將有機會爭取超過4億美元的5年超級頂薪合約。

▲▼湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人積極圍繞唐西奇與詹皇進行補強。（圖／達志影像／美聯社）

記者西格爾（Brett Siegel）披露，為強化唐西奇與詹姆斯（LeBron James）身邊的防守與外圍火力，湖人今夏曾洽談交易舊將波普（Kentavious Caldwell-Pope）與迪文琴佐兩名3D後衛；KCP曾助湖人與金塊奪冠，熟悉洛城體系；迪文琴佐上季在灰狼場均11.7分、三分命中率近4成。

如今湖人補強目標再添一人。《Fastbreak Journal》記者阿夫塞斯（Grant Afseth）指出，若拓荒者決定交易哈勒戴，湖人將是潛在買家之一。這位35歲防守悍將今夏被塞爾提克送至波特蘭，但由於年齡與球隊發展時程不符，他可能再次被送走。

▲▼塞爾提克坦圖、布朗、哈樂戴。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈勒戴傳出成為湖人補強目標，他擁有雙冠資歷與防守實力。（圖／達志影像／美聯社）

哈勒戴2025-26賽季薪資為3240萬美元，湖人可用多份到期合約搭配操作；該報導也指出，交易可能擴大納入中鋒威廉斯三世（Robert Williams III）。湖人目前的補強策略聚焦在獲得唐西奇「欣賞的球員」，而唐西奇過去曾盛讚哈勒戴是「聯盟最強外圍防守者」。

不過哈勒戴擁有3720萬美元的球員選項，這可能成為交易阻礙，因為湖人長期目標是為2027年自由球員市場保留薪資空間，盼為唐西奇找尋長期搭檔。但擁有6度入選年度防守第一隊資歷的哈勒戴，其價值恐怕難以忽視，他過去5季拿下兩座總冠軍，分別在加盟公鹿與塞爾提克的首年就捧起總冠軍獎盃。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Luka DoncicJrue HolidayKentavious Caldwell-PopeDonte DiVincenzo

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