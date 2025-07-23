道奇傳加入運動家終結者爭奪戰？美媒點名具「大膽報價」潛在球隊

▲運動家隊梅森·米勒（Mason Miller） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

隨著大聯盟在本月底的交易截止日逼近，大谷翔平效力的洛杉磯道奇隊在交易市場上的動向備受關注。球隊的補強重點被認為是投手陣容，不排除他們會加入多支球隊爭搶運動家明星終結者米勒（Mason Miller）的行列。

《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）提到，紐約洋基隊是有可能取得奧克蘭運動家隊投手米勒的球隊之一。不過，他也指出費城人隊與道奇隊可能是競爭的潛在對手，也可能有教士與水手等大膽操盤者參與搶人。

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羅森索認為：「雖然米勒仍被標示為『非賣品』，但隨交易大限接近，若其他球隊開出夠有誠意的報價，總管大衛・佛斯特（David Forst）可能出手。」而能夠提出值得考慮的「大膽報價」的球隊屈指可數，運動家總管佛斯特或許會在期限前與這些球隊進行協商。但目前為止，他選擇靜觀其變，看哪支球隊會變得更積極。

米勒截至台灣時間22日為止，共出賽36場，戰績1勝2敗、19次救援成功，防禦率4.00。這名右投的未來動向，勢必將成為交易市場關注焦點。