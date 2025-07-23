從中職勝投王到房仲業上班族　鎌田祐哉回顧甲子園：啊！就結束了

▲鎌田祐哉與父母親欣賞引退感人影片。(圖／統一球團提供)

記者楊舒帆／綜合報導

原效力於養樂多與樂天、2012年曾在台灣中職統一獅以單季16勝奪下勝投王的鎌田祐哉，現已轉行成為上班族，在東京的房地產業界工作。離開球界多年，近期受訪，談到甲子園的回憶只有「啊！結束了！」的感概。

曾效力統一獅、拿下2012年中職勝投王的日籍投手鎌田祐哉，退役後轉行房仲。他起初毫無經驗，連影印都不會，曾被笑、被罵，但他放下職棒球員的光環，全心投入新職場。如今不僅在房地產站穩腳步，也將球員時期球衣裱框掛在辦公室，勉勵自己不斷向前，證明職棒選手退役後一樣能開創第二人生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《Full Count》報導鎌田祐哉最快球速151公里的右投，當年就讀秋田經法大附屬高校（現為North Asia大學明櫻高校）時曾登上夢想舞台甲子園，但他並非王牌，而是背號10號的替補投手，當時甚至沒有立志成為職業選手。

當時該校剛於1993年連兩季闖進甲子園，是縣內強豪。鎌田一年級就隨隊出征外地比賽，但始終無法躍升為主戰投手，二年級一度改投下手球路，也嘗試外野守備。到了三年級春天，他主動請求恢復上手投球法，實力逐漸提升。在對仙台育英的比賽中完投後自信心大增，從第3、第4號投手晉升至第2號。

夏季秋田大會中，他穿著背號10號出賽，並於首戰與準決賽先發投球。決賽以4比0擊敗金足農高，為學校時隔3年再闖甲子園，也讓鎌田首次圓夢。然而，甲子園首戰面對長崎的波佐見高校以2比4落敗，主投完賽的是王牌左投金澤，鎌田沒有上場機會。

「對甲子園其實沒太多記憶，沒出場。『啊！就結束了。』比賽還因為下雨延誤，結束後也沒撿球場的沙就離開了。」唯一留下深刻印象的是在牛棚練投時，有觀眾對他喊話：「球不錯耶！幾年級啊？」他答三年級後對方說：「這樣太可惜了。」這是只有甲子園才會發生的場邊互動。

最難忘的，其實是教練在賽後會議上說的一句話：「在我當教練的人生中，這是最認真練習的一屆。」即便首戰出局，這句話讓鎌田覺得所有辛苦與努力都被肯定，至今仍銘記在心。

回顧高中生涯，鎌田坦言當時從沒想過進職棒：「我不是懷著一定要靠棒球出頭的心情長大的。小時候對職棒選手有點憧憬，但中學環境嚴苛，每天只是為了撐過當下。到了高中也只是全力以赴，但實力離職棒太遠了。」

他後來進入大學，再一步步朝職業選手之路邁進，最終不但登上日職，更在台灣中職寫下亮眼成績。對於曾經在甲子園短暫的身影與遺憾，反倒成為他回首來時路的一段真實記憶。