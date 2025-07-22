炸雞品牌快閃活動抽球票　小龍女輪番化身一日店長

▲德克士今夏聯手中華職棒味全龍，推「雞會來了_德克士X味全龍聯名活動。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

德克士今夏與中職味全龍合作，推出主題活動《雞會來了！吃德克士抽球賽門票》，自7月24日起至9月10日於全台門市展開。活動期間，單筆消費滿200元即可獲得抽獎券，有機會抽中味全龍雙人球票、春訓球衣、聯名老帽與週邊商品等。

活動另一亮點為味全龍啦啦隊Dragon Beauties的參與。小映、柳柳、靜靜、賴可與小蛙五位成員將自7月31日起，分別於台北、新北與桃園多家德克士門市擔任「一日店長」，現場協助點餐並與球迷互動拍照、簽名合影。快閃活動期間，小龍女也將親自抽出中獎者，送出限量聯名好禮。

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首場活動將於7月31日由小映於台北馬偕店揭開序幕，8月8日柳柳於小巨蛋店接棒，8月22日靜靜現身中壢中山店，9月4日則由賴可於新莊復興店登場，最終壓軸場將由小蛙於9月12日降臨板橋南雅店。零距離的現場互動與熱情的球迷交流，為今夏帶來最炸的應援體驗。

德克士也同步推出期間限定優惠，7月29日至8月6日間指定雙人分享餐享65折，主打六塊炸雞桶、咔滋手槍腿、酪乳雞腿堡與點心組合，最低149元起，作為搭配應援活動的餐飲選項。