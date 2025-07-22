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味全邀雙韓援攻蛋！朴恩惠愛上大腸與香菜　李素泳感動粉絲休年假

▲▼朴恩惠、李素泳。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼朴恩惠、李素泳。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼朴恩惠、李素泳。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／台北報導

南韓啦啦隊成員李素泳、朴恩惠來台發展，簽約加入知名YouTuber「酒帝」Judy近期創立的娛樂公司，Judy也親自擔任兩人的經紀人，朴恩惠愛上大腸和香菜，李素泳喜歡吃板條，相當融入台灣生活。

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兩人受訪時分享二度站上台北大巨蛋的心情。朴恩惠表示：「沒想到可以再次來到大巨蛋應援，感謝味全龍給予機會，現在心情很緊張。」李素泳則說：「之前WBCQ來過一次，這次再來感覺很熟悉，會認真努力，珍惜這次機會。」

兩人都表達了對台灣發展的期待。李素泳表示：「很想要在台灣多方嘗試，也很謝謝味全龍給的機會。」朴恩惠則說：「我在韓國曾為曲棍球、足球、籃球應援，唯獨沒跳過棒球，很榮幸能為味全應援。」

談到印象深刻的應援曲，朴恩惠選擇了〈龍情蜜意〉，「這首歌可愛又有趣，印象很深刻。」李素泳則說：「味全的應援很興奮，球迷會一起跳舞的感覺讓我很開心。」

這次來台也準備了特別表演。朴恩惠透露：「想了很久什麼是台灣粉絲喜歡的內容，今天舉辦的舞台希望大家多多關注。」李素泳也補充：「這兩天準備了不一樣的舞台內容，請大家多多支持！」

雖然剛接觸棒球應援仍有挑戰，但兩人都樂於迎接。李素泳表示：「平時習慣一邊唱歌一邊跳舞，但還沒完全適應歌詞，有點跟不上，感覺有些遺憾。」朴恩惠則說：「與其說困難，更期待能趕快站上舞台！」

兩人也提到與其他成員間的交流與互動。朴恩惠說：「在來台應援前，柳柳和沛沛都有聯絡，能一起站上舞台覺得很幸福也很感動。」李素泳則笑說：「（李）晧禎知道我要來大巨蛋，還提醒我在這邊化妝要特別認真！」

至於喜歡的台灣美食，李素泳用流利中文說：「我最近喜歡板條。」朴恩惠則笑說：「我喜歡大腸和香菜。」

對於有粉絲為了見她們特地請假，李素泳感動表示：「聽說有粉絲休年假來看我們的表演，我們一定會熱情回應他們的支持。」

兩人也分享了專屬背號的由來。李素泳說：「我們生日是3月4日，所以我選了34號。」朴恩惠則說：「我是1996年出生的，選了96號。」

最後談到味全龍的代表色紅色，朴恩惠笑說：「我喜歡看命盤，命中沒有火，紅色對我來說剛剛好。」李素泳則說：「在韓國多為藍色隊伍應援，這次穿上紅色，很多人說我很適合，我也很開心！」

▲▼朴恩惠、李素泳。（圖／記者呂佳賢攝）

▲朴恩惠、李素泳。（圖／記者呂佳賢攝）

關鍵字： 南韓啦啦隊YouTuber台灣美食

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