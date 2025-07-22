呂詠臻、張趙紘重返一軍　李勛傑有打擊課題　

▲樂天桃猿張趙紘。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽結束後，樂天桃猿進行陣容調整，將投手陳克羿與一壘手李勛傑下放二軍，今日由張趙紘與呂詠臻遞補升上一軍。20歲的張趙紘近期在二軍表現搶眼，連兩場開轟，獲得教練團青睞。

樂天總教練古久保健二表示，二軍教練團對張趙紘有不錯評價，但他仍是一位需要進一步磨練的年輕選手，打擊仍是最大課題。他指出：「李勛傑最近對速球的對應不是很理想，在一軍擔任先發一壘手仍有許多地方需要加強。短期內留在一軍可能不太有先發機會，因此這次換張趙紘上來，讓他嘗試看看，一壘守備為主。」

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張趙紘去年以樂天第一指名加入球隊，本季初曾升上一軍出賽6場，13打數僅1安打，吞下8次三振；但在二軍34場比賽中打出打擊率0.286，敲出3支全壘打、貢獻13分打點，近期更連續兩場開轟展現火力。

談到再次升上一軍，張趙紘回憶季初初登板時的經驗，「那時候站上打擊區腦袋一片空白，完全不知道投手會投什麼球，也不知道自己該怎麼反應，節奏完全被對方掌握。」

他表示，目前最大的成長在於心態調整，「現在比較能掌握節奏，不過一軍投手的球威還是完全不同，要趕快提升自己的適應能力。」