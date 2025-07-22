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沒有應援樂，只有掌聲　魔鷹首打席就建功！打回台鋼第一分

▲▼ 魔鷹痛失愛妻仍堅持披戰袍　 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲魔鷹痛失愛妻仍堅持披戰袍　 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹洋砲魔鷹日前經歷重大家庭變故——原本即將抵台觀賽的妻子不幸驟逝。儘管面臨人生巨變，魔鷹仍選擇堅守球員本分，今日在下半季首戰中以先發第4棒、指定打擊身分登場，用行動致敬摯愛。他在首打席就擊出高飛犧牲打，率隊先馳得點。

賽前練習，統一獅隊兩位洋將梅賽斯與飛力獅特地前來表達慰問。兩人與魔鷹在場邊深情擁抱，讓情緒一度壓抑的魔鷹忍不住再度流下男兒淚。

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對於魔鷹的選擇，台鋼雄鷹總教練洪一中早在上周明星賽期間就透露，魔鷹主動表示希望在下半季第一場比賽就重返球場。洪總當時表示，魔鷹想用比賽調整情緒，也想用表現向妻子致意。

儘管球迷擔心魔鷹會因此休養多日，球隊也做好心理準備，但魔鷹選擇以球員的堅韌意志站上球場，今晚將先發4棒指定打擊。全隊也在手臂繫上黑絲帶，陪伴魔鷹一起面對艱困時刻。

首局，王博玄率先敲出安打揭開攻勢，隨後吳念庭也補上一安，形成一出局一、二壘有人的局面。此時魔鷹站上打擊區，現場沒有響起熟悉的應援樂，全場觀眾起立鼓掌，以最真摯的方式為他加油打氣。

面對第一球，魔鷹果斷出棒，將球掃向中外野方向，雖然最終被林佳緯接殺，但成功擊出高飛犧牲打，為台鋼敲下本場第一分。

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