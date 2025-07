MLB戰績龍頭換人當！　釀酒人11連勝追平隊史百戰最佳紀錄

▲伍卓夫好投率領釀酒人拿下11連勝。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

釀酒人近來氣勢如虹,今(22)日在客場以6比0完封水手,豪取11連勝,不僅登上國聯中區龍頭,也一舉超越老虎成為全聯盟戰績最佳球隊(60勝40敗),這場勝利亦讓釀酒人追平隊史開季百場比賽最佳紀錄。

此役最大功臣是剛傷癒復出的老將伍卓夫(Brandon Woodruff),他主投6局無失分,只用62球就解決18名打者,後續因小腿痙攣提前退場。

這是他從肩傷回歸後的第3場先發,目前出賽3戰累積23次三振、無四死球,防禦率僅1.65,狀態火燙。伍卓夫表示,「我很驕傲能參與這段歷史,每天來到球場時,我從不去想這波連勝什麼時候會結束,只是持續打出好球而已。」

釀酒人此戰前5局被水手先發柯比(George Kirby)壓制無安打,第6局才由奧提茲(Joey Ortiz)擊出破冰安打,接著串聯5支安打與高飛犧牲打攻下4分奠定勝基。

奧提茲不僅打擊建功,第8局更上演撲接游擊區深遠滾地球並精準傳至一壘,守下全場最關鍵出局數。

Joey Ortiz keeps the shutout bid intact through eight. And with Julio Rodriguez running down the line. Sweet sassy molassy. pic.twitter.com/rzjxJE7m2j