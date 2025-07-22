MLB戰績龍頭換人當！　釀酒人11連勝追平隊史百戰最佳紀錄

▲伍卓夫好投率領釀酒人拿下11連勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

釀酒人近來氣勢如虹，今（22）日在客場以6比0完封水手，豪取11連勝，不僅登上國聯中區龍頭，也一舉超越老虎成為全聯盟戰績最佳球隊（60勝40敗），這場勝利亦讓釀酒人追平隊史開季百場比賽最佳紀錄。

此役最大功臣是剛傷癒復出的老將伍卓夫（Brandon Woodruff），他主投6局無失分，只用62球就解決18名打者，後續因小腿痙攣提前退場。

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這是他從肩傷回歸後的第3場先發，目前出賽3戰累積23次三振、無四死球，防禦率僅1.65，狀態火燙。伍卓夫表示，「我很驕傲能參與這段歷史，每天來到球場時，我從不去想這波連勝什麼時候會結束，只是持續打出好球而已。」

Brandon Woodruff, Painted 95mph Two Seamer. pic.twitter.com/hQWjkKiV5m — Rob Friedman (@PitchingNinja) July 22, 2025

釀酒人此戰前5局被水手先發柯比（George Kirby）壓制無安打，第6局才由奧提茲（Joey Ortiz）擊出破冰安打，接著串聯5支安打與高飛犧牲打攻下4分奠定勝基。

奧提茲不僅打擊建功，第8局更上演撲接游擊區深遠滾地球並精準傳至一壘，守下全場最關鍵出局數。

Joey Ortiz keeps the shutout bid intact through eight. And with Julio Rodriguez running down the line. Sweet sassy molassy. pic.twitter.com/rzjxJE7m2j — Adam McCalvy (@AdamMcCalvy) July 22, 2025

總教練墨菲（Pat Murphy）表示，賽前就有提醒球隊，「我們還沒打到最好，還有很多機會，現在不是鬆懈的時候。」面對球員傷退與戰力流失的情況下，釀酒人這支「低預算球隊」持續創造驚奇，連伍卓夫也說，「我們不需要明星，只要能贏球，就夠了。」

本季釀酒人陣中已無前王牌柏恩斯（Corbin Burnes）與明星終結者威廉斯（Devin Williams），游擊主力阿德梅斯（Willy Adames）也於休賽季離隊，戰力上看似被削弱，卻打出堪比1982年挺進世界大賽時的氣勢。

此波11連勝已追平隊史第2長紀錄，若下一戰再勝，將追上1987年締造美聯開季13連勝的「Team Streak」。

Jacob Misiorowski threw a 98.1 MPH SLIDER in the #AllStarGame



Neither dugout could believe it pic.twitter.com/Su8fKNCWVC — MLB (@MLB) July 16, 2025

明日將由23歲「怪物新秀」米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）掛帥先發，他在明星賽曾投出時速98英里滑球，備受期待。伍卓夫則強調自己不想再錯過更多比賽，「今年對我來說最大目標就是保持健康，盡一切努力幫助球隊每天贏球。」