運動雲

>

菅野智之3.2局狂丟5保送　金鶯代理教頭：缺乏自信

▲▼金鶯菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅野智之單場丟5保送。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金鶯日籍投手菅野智之今（22）日在客場對守護者先發登板，僅投3又2/3局就失4分（3分自責），吞下敗投，無緣本季第8勝。菅野此役送出4次三振，卻也投出5次保送，創下個人旅美生涯單場最多。

此戰菅野帶著球隊首局提供的3分領先登板，但隨即被守護者重砲拉米瑞茲（José Ramírez）敲出追平3分砲，之後雖一度穩住局面，但在第4局、2出局後再度失守，被敲安再失1分後提前退場，投球內容延續近期低迷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對菅野的表現，金鶯代理總教練曼索利諾（Tony Mansolino）賽後坦言，「他今天有些掙扎，第1局看起來有點缺乏自信，出現幾次失投後讓對手上壘，然後就被1位未來名人堂打者轟了3分砲。」

不過，曼索利諾也指出菅野後續略見回穩，「他之後冷靜了下來，自信開始恢復，也開始積極攻擊好球帶。」

至於第4局未能完成投球，曼索利諾則表示，「那1局其實差一步就能脫困，但我們沒能提供必要支援，導致情勢失控，這讓人遺憾。」

▲▼金鶯菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅野智之此役控球不佳。（圖／達志影像／美聯社）

對於菅野近期的不穩定，曼索利諾坦言，「老實說，我不太清楚，也沒特別注意，也許媒體比我們觀察得更仔細。」但他仍肯定菅野整季的貢獻，「像他上一場對大都會的表現就很出色，那才是他真正的實力。」

不過他也點出菅野本場最大問題，「他的球速還在，速球也有質量，但沒能展現出他一貫的控球能力，對手是守護者這種高水準球隊，他們不會放過任何破綻。」

 
關鍵字： MLB金鶯菅野智之

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李珠珢爆熱戀韓職球員朴洙鍾　富邦悍將：對網路傳聞不予評論

李珠珢爆熱戀韓職球員朴洙鍾　富邦悍將：對網路傳聞不予評論

大谷翔平炸本季第35彈！連3戰開轟 親手轟回自己失分

大谷翔平炸本季第35彈！連3戰開轟 親手轟回自己失分

明星賽60位女孩排舞獲讚爆　幕後功臣FA大頭扛舞蹈總監

明星賽60位女孩排舞獲讚爆　幕後功臣FA大頭扛舞蹈總監

投手大谷下班！3局飆159公里僅失1分 噁心橫掃球再現

投手大谷下班！3局飆159公里僅失1分 噁心橫掃球再現

中華隊潛在人選費爾柴德再遭DFA　勇士為捕手清出空間

中華隊潛在人選費爾柴德再遭DFA　勇士為捕手清出空間

李珠珢爆戀韓職帥球星打破戀愛禁忌？　大前輩朴騏良發言引關注

李珠珢爆戀韓職帥球星打破戀愛禁忌？　大前輩朴騏良發言引關注

快訊／震撼！雲豹隊史首冠教頭下台　查爾斯確定走人

快訊／震撼！雲豹隊史首冠教頭下台　查爾斯確定走人

啦啦隊外交破紀錄！　「樂天女孩」即將登上MLB三大球場創先例

啦啦隊外交破紀錄！　「樂天女孩」即將登上MLB三大球場創先例

大谷翔平再當救世主！3局3K+逆轉砲　道奇 5：2終結3連敗

大谷翔平再當救世主！3局3K+逆轉砲　道奇 5：2終結3連敗

台鋼與狀元韋宏亮達簽約共識！　中職600萬紀錄依舊難撼動

台鋼與狀元韋宏亮達簽約共識！　中職600萬紀錄依舊難撼動

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

熱門新聞

李珠珢爆熱戀韓職球員朴洙鍾　富邦悍將：對網路傳聞不予評論

大谷翔平炸本季第35彈！連3戰開轟 親手轟回自己失分

明星賽60位女孩排舞獲讚爆　幕後功臣FA大頭扛舞蹈總監

投手大谷下班！3局飆159公里僅失1分 噁心橫掃球再現

中華隊潛在人選費爾柴德再遭DFA　勇士為捕手清出空間

李珠珢爆戀韓職帥球星打破戀愛禁忌？　大前輩朴騏良發言引關注

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將回應李珠珢戀愛傳聞

2大谷翔平連3場開轟！挨轟自己炸回來

3明星賽60位排舞獲讚　幕後功臣曝

4投手大谷下班！噁心橫掃球再現

5中華隊潛在人選費爾柴德再遭DFA！

最新新聞

1大谷翔平下一場預計投4局！

2魔鷹為妻而戰！今晚扛4棒指定打擊

3克魯茲教練回來了！積極投入球隊

4台灣18歲江靜緣　世大運鉛球闖決賽

5黃暐傑首次LiveBP飆速148

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

李珠珢熱跳應援曲突被遞麥　萌喊自己名被糾正秒改口XD

李珠珢首場個人生日見面會　感動落淚道謝台灣粉絲

【金手套也守不住嘴角】江坤宇與MINNIE比愛心！大巨蛋全場暴動

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366