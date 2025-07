菅野智之3.2局狂丟5保送　金鶯代理教頭：缺乏自信

▲菅野智之單場丟5保送。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金鶯日籍投手菅野智之今(22)日在客場對守護者先發登板,僅投3又2/3局就失4分(3分自責),吞下敗投,無緣本季第8勝。菅野此役送出4次三振,卻也投出5次保送,創下個人旅美生涯單場最多。

此戰菅野帶著球隊首局提供的3分領先登板,但隨即被守護者重砲拉米瑞茲(José Ramírez)敲出追平3分砲,之後雖一度穩住局面,但在第4局、2出局後再度失守,被敲安再失1分後提前退場,投球內容延續近期低迷。

CLE - José Ramírez 3-run HR (20)



Distance: 381 ft

EV: 106.6 mph

LA: 23°

93.8 mph four-seam fastball (BAL - RHP Tomoyuki Sugano)

Would be out in 29/30 MLB parks



BAL (3) @ CLE (3)

1st#GuardsBall pic.twitter.com/v3AkYTGsmu