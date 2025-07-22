菅野智之3.2局狂丟5保送　金鶯代理教頭：缺乏自信

▲菅野智之單場丟5保送。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金鶯日籍投手菅野智之今（22）日在客場對守護者先發登板，僅投3又2/3局就失4分（3分自責），吞下敗投，無緣本季第8勝。菅野此役送出4次三振，卻也投出5次保送，創下個人旅美生涯單場最多。

此戰菅野帶著球隊首局提供的3分領先登板，但隨即被守護者重砲拉米瑞茲（José Ramírez）敲出追平3分砲，之後雖一度穩住局面，但在第4局、2出局後再度失守，被敲安再失1分後提前退場，投球內容延續近期低迷。

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CLE - José Ramírez 3-run HR (20)



Distance: 381 ft

EV: 106.6 mph

LA: 23°

93.8 mph four-seam fastball (BAL - RHP Tomoyuki Sugano)

Would be out in 29/30 MLB parks



BAL (3) @ CLE (3)

1st#GuardsBall pic.twitter.com/v3AkYTGsmu — MLB Home Runs (@MLBHRs_) July 21, 2025

針對菅野的表現，金鶯代理總教練曼索利諾（Tony Mansolino）賽後坦言，「他今天有些掙扎，第1局看起來有點缺乏自信，出現幾次失投後讓對手上壘，然後就被1位未來名人堂打者轟了3分砲。」

不過，曼索利諾也指出菅野後續略見回穩，「他之後冷靜了下來，自信開始恢復，也開始積極攻擊好球帶。」

至於第4局未能完成投球，曼索利諾則表示，「那1局其實差一步就能脫困，但我們沒能提供必要支援，導致情勢失控，這讓人遺憾。」

▲菅野智之此役控球不佳。（圖／達志影像／美聯社）

對於菅野近期的不穩定，曼索利諾坦言，「老實說，我不太清楚，也沒特別注意，也許媒體比我們觀察得更仔細。」但他仍肯定菅野整季的貢獻，「像他上一場對大都會的表現就很出色，那才是他真正的實力。」

不過他也點出菅野本場最大問題，「他的球速還在，速球也有質量，但沒能展現出他一貫的控球能力，對手是守護者這種高水準球隊，他們不會放過任何破綻。」