道奇史考特9局緊急退場　左前臂不適恐進傷兵名單

▲史考特恐進入傷兵名單。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（22）日迎戰雙城的比賽雖以5比2止敗成功，但賽末卻傳出重大傷情。後援左投史考特（Tanner Scott）在第9局出現左前臂刺痛感緊急退場，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後證實，史考特極可能將進入傷兵名單。

本場比賽，史考特在8局2出局、一三壘有人的情況下接替梅伊（Dustin May）登板，成功讓貝德（Harrison Bader）擊出三壘方向強勁球出局，化解危機。

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第9局他續投，面對首名打者巴克斯頓（Byron Buxton）投出保送，隨後雖讓卡斯楚（Willi Castro）擊出中外野飛球，但又對代打李（Brooks Lee）投出觸身球，形成1出局、一二壘有人，面對下一棒傑佛斯（Ryan Jeffers）進入2好2壞後，史考特投出滑球未進好球帶，形成滿球數時，突然表現出異狀。

Tanner Scott left tonight's game early after this pitch.pic.twitter.com/BhegK3kLZ1 — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) July 22, 2025

羅伯斯與隊醫隨即上投手丘，並做出換投決定，羅伯斯賽後說明，「他感覺到左前臂有刺痛感，我們會在明天做進一步檢查，但他很可能需要進傷兵名單。」

這場比賽為史考特本季第47場出賽，他的緊急退場使得牛棚再次承受壓力，道奇隨即由葉茲（Kirby Yates）火速登板救援，雖然讓傑佛斯獲保送、形成滿壘，接著又被克萊門斯（Kody Clemens）擊出高飛犧牲打失1分，不過最終靠中外野手奧特曼（James Outman）於全壘打牆前精彩接殺柯瑞亞（Carlos Correa）的飛球守住勝利，終結3連敗。

道奇本季投手傷病潮不斷，包含先發輪值與牛棚均出現戰力空缺，此次史考特的傷勢，恐將對球隊下半季調度產生進一步衝擊。