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曼聯砸27億強挖姆貝莫　喀麥隆國腳披19號戰袍征戰老特拉福

▲喀麥隆國腳前鋒姆貝莫（Bryan Mbeumo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喀麥隆國腳前鋒姆貝莫（Bryan Mbeumo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

英超豪門曼聯今（21）日正式宣布，以7000萬英鎊（約新台幣27億）的高價從布倫特福德簽下喀麥隆國腳前鋒姆貝莫（Bryan Mbeumo），合約為期5年，另附一年延長選項。這位25歲前鋒也將在新賽季披上象徵傳承的「19號」球衣，成為紅魔本季夏窗的第3筆重磅簽約。

繼引進巴西射手庫尼亞（Matheus Cunha）與年輕中場新星利昂（Diego Leon）後，紅魔再補強進攻端，簽下效力布倫特福德6季的姆貝莫。

據消息指出，曼聯與布倫特福德的談判歷時超過40天，過程一度緊張。ESPN披露，曼聯方面對布倫特福德在報價過程中多次調整估值感到不滿，最高曾報價至7,000萬英鎊加700萬浮動獎金。

不僅如此，布倫特福德據傳希望姆貝莫拒絕曼聯轉而加盟紐卡索或熱刺，甚至傳出切爾西與兵工廠也曾插足，意圖搶人。不過最終，曼聯成功搶下這位上季在英超攻進20球、送出8助攻的效率型前鋒。

姆貝莫加盟後也將穿上熟悉的「19號」球衣，該號碼過去曾由瓦拉內（Raphaël Varane）、拉什福德（Marcus Rashford）等名將穿過。他也成為繼傑姆巴（Eric Djemba-Djemba）之後，隊史第2位身穿19號的喀麥隆球員。

姆貝莫難掩激動之情，他在官方聲明中表示：「當我知道有機會加盟曼聯時，毫不猶豫就決定加入這支我從小支持的夢想球隊，穿上紅魔戰袍是我童年的目標，現在成真了。」

「我始終堅持每天都要比昨天的自己更進步，我知道自己有意志與性格，在這裡學習魯本（Rúben Amorim）教練的戰術，並與世界級球員一同訓練，我一定能更上一層樓。」

「很多人告訴我這裡正建立一個令人興奮的環境，俱樂部的願景與氣氛深深吸引我，我們都渴望為這支偉大球會爭取最高榮譽。」

曼聯足球總監威爾科克斯（Jason Wilcox）對此表示：「他在英超的進球與助攻紀錄相當驚人，他在過去三個賽季展現了極高的穩定性，名列英格蘭最具生產力的球員之一。」

「他對球隊計畫的信任與堅定加盟的決心證明，他是我們打造新文化的完美人選，能在季前熱身賽前完成這項主要補強，我們感到非常滿意，」威爾科克斯說道。

姆貝莫將隨隊前往美國展開季前巡迴，預計在芝加哥、紐約與亞特蘭大進行3場熱身賽，有機會上演加盟後首秀。

關鍵字： 曼聯足球英超

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