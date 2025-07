曼聯砸27億強挖姆貝莫　喀麥隆國腳披19號戰袍征戰老特拉福

▲喀麥隆國腳前鋒姆貝莫(Bryan Mbeumo)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

英超豪門曼聯今(21)日正式宣布,以7000萬英鎊(約新台幣27億)的高價從布倫特福德簽下喀麥隆國腳前鋒姆貝莫(Bryan Mbeumo),合約為期5年,另附一年延長選項。這位25歲前鋒也將在新賽季披上象徵傳承的「19號」球衣,成為紅魔本季夏窗的第3筆重磅簽約。

Bryan Mbeumo: “As soon as I knew there was a chance to join Manchester United, I had to take the opportunity to sign for the club of my dreams”.



“This is the team whose shirt I wore growing up”. pic.twitter.com/X0XAxnhYHY