大谷翔平締罕見紀錄　羅伯斯讚嘆：那一轟太精彩！

Shohei Ohtani's 6th start of the season: 3 IP 4 H 1 ER 1 BB 3 K pic.twitter.com/5ITo7WKjov

記者王真魚/綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平,再度寫下歷史新頁。今天對雙城之戰「雙刀出擊」,比賽首局先被擊出全壘打後,隨即自己敲出逆轉兩分砲,成為大聯盟史上首位「首局被轟後立刻回敬全壘打逆轉比分」的投手,創下前所未有的紀錄。

大谷先發登板,首局就被雙城隊開路先鋒巴克斯頓(Byron Buxton)擊出陽春砲,這是他首次被轟,也是自2023年7月21日以來,相隔整整兩年再度挨轟。

不過在1局下半,大谷隨即於無人出局一壘有人的情況下,回敬一發中外野方向的逆轉兩分砲,幫助道奇隊扭轉戰局,也是他個人本季第35轟。

根據統計,大谷是繼布里吉斯(Marshall Bridges,1959年,紅雀)與拉奇(Randy Lerch,1979年,費城人)之後,第3位在比賽「同一局」內既被打全壘打又擊出全壘打的投手。但不同的是,大谷是史上唯一一位先被轟、隨即回擊逆轉比分的投手。

▲大谷翔平 。(圖/達志影像/美聯社)

同時,他也是自1977年羅登(Rick Rhoden)以來,道奇隊首位在首局擊出全壘打的投手,時隔48年再度有投手於首局開轟。

此次全壘打擊球初速高達113.4英里(約182.5公里),在大谷翔平以投手身分出賽時所擊出的全壘打中,初速排名第5。

總教練羅伯斯(Dave Roberts)賽後也大讚,「不用說,那支全壘打非常棒。雖然之後他被三振幾次,但今晚他在打擊上沒有問題。」

他也肯定了大谷的打擊手感;但對投球則表示,「我覺得他這幾場的控球精準度不如以往,今天失投比較多。」

他猜測,「我不太確定他與上次登板之間間隔了多久,但也許比賽感有些生疏。」儘管如此,他仍表示,「他在關鍵時刻做出調整,投出關鍵好球,控球仍有他的想法,球質也很好。」

大谷翔平此役先發3局用46球,被敲4安打、失1分、3次三振、1次四壞。

MUST SEE: This angle of Shohei Ohtani's epic moonshot and bat flip pic.twitter.com/Nr3jogiFo6