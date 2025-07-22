大谷翔平締罕見紀錄　羅伯斯讚嘆：那一轟太精彩！

Shohei Ohtani's 6th start of the season:



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記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平，再度寫下歷史新頁。今天對雙城之戰「雙刀出擊」，比賽首局先被擊出全壘打後，隨即自己敲出逆轉兩分砲，成為大聯盟史上首位「首局被轟後立刻回敬全壘打逆轉比分」的投手，創下前所未有的紀錄。

大谷先發登板，首局就被雙城隊開路先鋒巴克斯頓（Byron Buxton）擊出陽春砲，這是他首次被轟，也是自2023年7月21日以來，相隔整整兩年再度挨轟。

不過在1局下半，大谷隨即於無人出局一壘有人的情況下，回敬一發中外野方向的逆轉兩分砲，幫助道奇隊扭轉戰局，也是他個人本季第35轟。

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根據統計，大谷是繼布里吉斯（Marshall Bridges，1959年，紅雀）與拉奇（Randy Lerch，1979年，費城人）之後，第3位在比賽「同一局」內既被打全壘打又擊出全壘打的投手。但不同的是，大谷是史上唯一一位先被轟、隨即回擊逆轉比分的投手。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

同時，他也是自1977年羅登（Rick Rhoden）以來，道奇隊首位在首局擊出全壘打的投手，時隔48年再度有投手於首局開轟。

此次全壘打擊球初速高達113.4英里（約182.5公里），在大谷翔平以投手身分出賽時所擊出的全壘打中，初速排名第5。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也大讚，「不用說，那支全壘打非常棒。雖然之後他被三振幾次，但今晚他在打擊上沒有問題。」

他也肯定了大谷的打擊手感；但對投球則表示，「我覺得他這幾場的控球精準度不如以往，今天失投比較多。」

他猜測，「我不太確定他與上次登板之間間隔了多久，但也許比賽感有些生疏。」儘管如此，他仍表示，「他在關鍵時刻做出調整，投出關鍵好球，控球仍有他的想法，球質也很好。」

大谷翔平此役先發3局用46球，被敲4安打、失1分、3次三振、1次四壞。