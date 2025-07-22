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大谷翔平再當救世主！3局3K+逆轉砲　道奇 5：2終結3連敗

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平今天對雙城之戰中，二刀流身份出賽，最終用46球完成3局，被敲4安打、投出1次四壞，失1分並送出3次三振，且自己的失分自己救，首打席就開轟，捕手史密斯（Will Smith）單場雙響砲，道奇終場5比2勝出，終止3連敗。

首局面對開路先鋒巴克斯頓（Byron Buxton），大谷在1好球時投出一顆橫掃球（Sweeper），球速83.9英里（約135公里），位置偏高，被轟出左外野陽春全壘打。

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接著，他讓卡斯楚（Willi Castro）擊出一壘平飛出局、用橫掃球三振拉納克（Trevor Larnach）；面對傑佛斯（Ryan Jeffers）雖被敲出三壘強襲安打，但再用時速98.8英里（約159公里）的直球三振克萊門斯（Kody Clemens）化解危機。

隨後，大谷在首局下半打席中，無人出局、一壘有人的情況下轟出本季第35號全壘打，連續3場開轟，幫助道奇反超比分。

第2局，他以99.1英里（約159公里）的直球讓卡柯瑞亞（Carlos Correa）擊出右外野飛球出局，接著被路易斯（Royce Lewis）以97.4英里（約157公里）的速球敲出左外野安打，又對沃爾納（Matt Wallner）投出四壞球保送。不過隨即用97.8英里（約157公里）的直球三振貝德（Harrison Bader），並用99英里（約159公里）的內角速球讓巴克斯頓（Byron Buxton）擊成右外野飛球出局。

第3局，他讓卡斯楚與拉納克連續擊出二壘滾地球出局，雖然被傑佛斯敲出右外野安打，但仍成功讓克萊門斯（Clemens）打成右外野飛球結束半局。 大谷翔平3局投球數46球，被敲4安打、1次四壞、失1分、奪3三振，最快球速為98.8英里（約159公里）。

值得一提的是，這是大谷自2023年7月21日對匹茲堡海盜以來，相隔731天再度被擊出全壘打。

打者翔平方面，首打席開轟後，他在3局第2打席遭三振，5局第3打席也吞下三振，7局兩出局二壘有人）再次揮空三振。全場最終成績為4打數1安打，吞下3K，但擊出全壘打，貢獻2打點，打擊率為.275。

根據大聯盟官網報導，大谷成為自1979年5月17日的拉奇（Randy Lerch）以來，46年來首位「在比賽首局被打全壘打，隨後自己也擊出全壘打的投手」，締造罕見紀錄。

史密斯此戰單場雙響炮，分別在第4局和第6局擊出全壘打，第7局帕赫斯（Andy Pages）也補上一發陽春砲，讓道奇隊大幅擴大領先。
雖然第9局道奇隊遭遇滿壘危機，但由救援投手耶茲（Kirby Yates）成功化解，最終球隊在下半季第4戰終於拿下首勝。

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