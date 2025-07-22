大聯盟52年來首見！　費城人「再見妨礙打擊」氣走紅襪

▲費城人以「極罕見」方式擊敗紅襪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城人今（22）日在延長賽中以極罕見的方式擊敗紅襪。索沙（Edmundo Sosa）10局打擊時，捕手發生妨礙打擊，造成3比2戲劇性再見獲勝，成為自1971年以來，大聯盟首見以捕手「妨礙打擊」奪勝的延長賽再見戲碼。

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Edmundo Sosa jugando la 2B bateó de 1-1 (sencillo) con CE (22), los #Phillies ganaron 3 a 2 en 10E vs #RedSox

Dejo su AVG en .273

Sosa con un walkoff x interferencia del C#RingTheBell #LaEsquinaDeportiva????????

Info @fare49 pic.twitter.com/TIb1kB2bB4 [廣告]請繼續往下閱讀... July 22, 2025

比賽進入延長賽第10局，紅襪牛棚投手希克斯（Jordan Hicks）連續保送坎普 （Otto Kemp）與凱普勒（Max Kepler），形成滿壘局面，原先的壘上跑者馬許（Brandon Marsh）此時站上三壘。

隨後代打上場的索沙揮棒時碰觸到捕手納瓦耶茲（Carlos Narváez）的手套，主審判定捕手妨礙打擊，馬許因此自三壘回本，形成再見分。

▲妨礙打擊。（圖／達志影像／美聯社）

這是大聯盟自1971年8月道奇靠克勞福德（Willie Crawford）製造紅人捕手班奇（Johnny Bench）捕手妨礙打擊後，再度出現類似的再見劇情，時隔超過半世紀。

此役費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）主投6局、失2分，飆出10次三振、僅1次保送，表現穩定，紅襪雖然守到延長賽，最終仍因意外情節吞敗。