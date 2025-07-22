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與MINNIE比愛心江坤宇喊繼續收集　老婆回應拳頭嗎？林靖凱也吃醋

▲江坤宇IG發文。（圖／江坤宇IG）

▲江坤宇IG發文。（圖／江坤宇IG）

記者楊舒帆／綜合報導

南韓人氣女團 (G)I-DLE 成員 MINNIE 於20日驚喜現身台中洲際棒球場，擔任中職明星賽開球嘉賓，由中信兄弟人氣游擊手江坤宇擔任捕手。他在21日晚間於 IG 分享多張明星賽照片，開心表示：「今年明星賽好讚！希望可以繼續收集！」引來老婆和球迷封為「另一半」的林靖凱留言回應。

開球儀式中，江坤宇與 MINNIE 合比愛心，現場4萬名球迷歡聲雷動，畫面瞬間登上熱搜話題。事後江太太在社群幽默表示並未吃醋，「沒有跪算盤」，還笑說當晚不准老公洗手，更自豪獲得愛心回禮，俏皮問網友：「你們說最大贏家是誰？」引發網友熱議，直呼夫妻互動太可愛。

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江坤宇也透露，自己是受太太影響才開始接觸 K-POP，平時會一起追韓團。這次得知要與 MINNIE 搭檔，他還特地和太太討論是否可以比愛心，幸好對方願意配合，讓互動顯得自然又親切，成為今年明星賽最吸睛的插曲之一。

江坤宇分享的首圖正是與 MINNIE 合比愛心的畫面，貼文下方太太留言：「收集我的拳頭嗎？」展現夫妻間的幽默感。而他高中時期的二、游搭檔林靖凱，雖然現屬不同球隊，仍常被球迷湊成一對，林靖凱也在留言區附上生氣表情符號，引起網友熱烈討論。

關鍵字： (G)I-DLE江坤宇MINNIE台中明星賽

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