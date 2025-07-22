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補進施洛德還不夠！　國王新總管很想聯手衛斯布魯克

▲▼衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王有意補進衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

儘管剛以3年合約簽下老將控衛施洛德（Dennis Schroder），但國王仍未排除補進另1位資深後場球員的可能性。根據美媒多方報導，國王與自由球員衛斯布魯克（Russell Westbrook）之間的連結仍未中斷，尤其新任總管裴利（Scott Perry）對其有高度好感。

 
 
 
 
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根據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）指出，國王目前考慮的2位老將控衛為衛斯布魯克與布洛格登（Malcolm Brogdon），夏季聯賽過後，即便已補進施洛德，國王仍傾向進一步引進衛斯布魯克。

裴利於今年4月正式接任國王總管，並在主帥克里斯蒂（Doug Christie）轉正後，著手打造球隊新風貌。

據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）透露，裴利長期對衛斯布魯克懷有高度欣賞，但球隊目前後場人手已趨飽和，若再補強控衛恐造成輪替擁擠，「他們確實很欣賞衛斯布魯克，但後場擁擠始終是個顧慮，這一點尚未改變。」

▲▼衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克仍是自由球員。（圖／達志影像／美聯社）

國王先前一度傳出對2016年狀元西蒙斯（Ben Simmons）有意，如今轉而將焦點放在衛斯布魯克與布洛格登之間做出選擇。

衛斯布魯克上季效力金塊，場均攻下13.3分、6.1助攻、4.9籃板、1.4抄截，投籃命中率達44.9%。隨著自由市場進入尾聲，是否會加盟國王，仍是值得關注的動向。

關鍵字： NBA國王衛斯布魯克

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