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中華隊潛在人選費爾柴德再遭DFA　勇士為捕手清出空間

▲ 費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日前表態願打中華隊的台美混血球員費爾柴德（Stuart Fairchild）被亞特蘭大勇士隊移出40人名單，進入DFA（指定讓渡）程序。這項異動是為了替36歲老將捕手李昂（Sandy León）騰出空間，費爾柴德接下來可能面臨被下放、轉隊或釋出的局面。

現年29歲的費爾柴德出生於美國，母親為台灣人，具中華隊出賽資格。近年他在大聯盟多隊之間輾轉，包括響尾蛇、水手、巨人、紅人與勇士，憑藉不錯的防守範圍與腳程，多數擔任替補外野手。今年球季出賽28場，51打數敲出11支安打，打擊率為.216，攻擊表現平平。

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本季開打前，費爾柴德原效力辛辛那提紅人，但在春訓期間遭DFA，隨後被交易至勇士。當時因外野手普羅法（Jurickson Profar）被禁賽，勇士火速網羅他填補戰力。不過普羅法已於7月歸隊，費爾柴德上場機會也隨之減少，加上5月底滑壘時傷到右手小指，影響了出賽節奏。

費爾柴德今年是第二度遭到球隊移出40人名單。根據規定，球團需在7天內決定其未來去向，其他球隊可在這段期間內透過讓渡程序認領；若無人接手，勇士可選擇將他下放小聯盟，或直接釋出。

費爾柴德擁有台灣血統，對加入中華隊表達正面意願。聯盟會長蔡其昌日前透露，會持續與他的團隊保持聯繫。

關鍵字： 棒球費爾柴德台美混血中華隊移出名單

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