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快訊／控球之神確定重返快艇！保羅最終季聯手雷納德、哈登爭冠

▲▼馬刺保羅、快艇巴圖、快艇主帥魯伊。（圖／達志影像／美聯社）

▲保羅重返快艇，盼回昔日舊東家一圓冠軍夢。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

12屆全明星控衛保羅（Chris Paul）確定重返洛杉磯快艇，迎接生涯第21個賽季，也是極可能的最終章。根據CAA經紀團隊證實，他在多隊爭取下選擇具冠軍企圖心且與他有深厚淵源的快艇，繼續追尋未完成的冠軍夢。

現年40歲的「控球之神」保羅上季效力馬刺，全勤出賽82場，成為NBA史上首位在第20季仍打滿整季的球員，場均8.8分雖創生涯新低，仍繳出7.4助攻、1.6失誤的優異控球數據，三分命中率達37.7%、場均貢獻1.3抄截，維持穩定效率與防守價值。

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快艇今夏積極補強，除了保羅外還簽下3屆全明星得分後衛畢爾（Bradley Beal）、大前鋒柯林斯（John Collins）與中鋒羅培茲（Brook Lopez），並創造薪資空間，以便未來兩年能靈活操作、伺機引進更多明星球員。

▲快艇保羅、爵士海沃德。（圖／達志影像／美聯社）

▲保羅生涯助攻與抄截數皆高居歷史第2，是當代最偉大控衛之一。（圖／達志影像／美聯社）

這是保羅睽違7年再度披上快艇戰袍，他曾替快艇效力6季（2011至2017年），期間5度入選全明星賽、5度進入NBA年度陣容，皆為隊史之最，並留下4023次助攻紀錄，高居快艇隊史第1。

2005年選秀會以首輪第4順位進入聯盟的保羅，生涯累積1萬2499次助攻與2717次抄截，兩項數據皆高居NBA歷史第2，他新賽季將重聚前火箭搭檔哈登（James Harden），並與2屆FMVP雷納德（Kawhi Leonard）、畢爾聯手拚冠。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯快艇Chris Paul

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