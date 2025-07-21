外野區傳奇！　樂天三本柱「HASUBEEN」明星賽狂吸金成銷售冠軍

▲三本柱首擔任老闆娘，左起廉世彬、河智媛、禹洙漢。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／綜合報導

樂天韓籍「三本柱」河智媛、廉世彬與禹洙漢，在中職明星賽期間化身老闆娘，於7月19、20日於台北大巨蛋推出限定快閃韓食攤位「好厝邊 HASUBEEN」，短短2天熱賣超過1500份餐點、營業額突破兩百萬，成為場內話題與銷售雙冠王。

雖然攤位設於外野區，仍從開場起人潮不斷，第一天在第4局下即售罄，第二天則在6局下完售，連鄰近攤位老闆都笑喊：「真的好會賺，簡直外野傳奇！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲三本柱與「好厝邊」工作人員合影留念。（圖／樂天桃猿提供）



主打商品「HASUBEEN 套餐組」包含韓式炸雞佐年糕、花枝丸、聯名設計餐具與隨機小卡，集美味與收藏價值於一身。限定兩日販售的三本柱聯名T-shirt更在每天開店一小時內即告售罄，首次開店的三人也留下難忘回憶，廉世彬感性分享：「跟洙漢、智媛歐膩一起做HASUBEEN的時候，一起度過了辛苦又愉快的時間，感覺變得更親近了！」

快閃店成為明星賽場外另一亮點，也吸引不少啦啦隊好友現身力挺，包含樂天女孩崔荷潾、Mika、籃籃、若潼、Kaho、芷軒，以及富邦團長Travis、小龍女金娜妍等；河智媛更在排隊隊伍前與猿氣上演「公主抱反擊戰」，瞬間將猿氣抱起還轉了兩圈，驚人「女友力」讓粉絲笑翻，封為經典名場面「抬智猿」，河智媛抬猿氣。

▲河智媛抬樂天吉祥物猿氣小子。（圖／樂天桃猿提供）



三人各司其職，廉世彬擔任「秩序小隊長」維持現場動線，她笑說：「因為大家的遵守，所以才能安全愉快地收尾！」河智媛作為店長，機動支援各區、還貼心與粉絲合照；禹洙漢則負責出餐與接待，親切又俐落，讓粉絲感動直呼：「買到的不只是餐點，是滿滿誠意！」

除了快閃攤位的忙碌日常，「三本柱」也照常參與中場開場舞演出，表現毫不打折。廉世彬笑言：「比起緊張，第一次體驗這種感覺更有趣，明年的全明星賽還想再上台！」從舞台到攤位，她們用滿滿熱情展現不同魅力，也讓這場融合韓食與應援的限定活動，成為粉絲心中難忘的一頁。

活動結束後，廉世彬感性表示：「覺得所有開飯店的人都很厲害！」河智媛開心收尾：「謝謝大家來，活動順利結束，太開心了！」禹洙漢也笑著送上：「謝謝光臨，很高興看到大家，辛苦了！」