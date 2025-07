史庫柏爾飆11K壓制遊騎兵　老虎成本季首支60勝球隊

▲老虎王牌史庫柏爾(Tarik Skubal)。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

近期陷入6連敗的底特律老虎,在王牌左投史庫柏爾(Tarik Skubal)21日對陣遊騎兵精采壓制下,以2比1驚險獲勝;老虎成為本季首支達到60勝的球隊,史庫柏爾全場豪取11次三振,展現爭奪「投手三冠王」的強勢氣勢。

這場比賽是史庫柏爾自全明星賽先發登板後的首次出賽,儘管休息天數不長,他依舊繳出壓倒性的表現,此役史庫柏爾主投6.2局耗費105球,僅被敲出4支安打送出11次三振、無保送、失1分自責。

特別值得一提的是,史庫柏爾今天投出多達40顆變速球,占比38.1%,是他本季最高使用率之一,成為壓制對手的關鍵武器。

The @Tigers are the first team to 60 wins this season! pic.twitter.com/5EScVNAj6p