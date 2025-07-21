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史庫柏爾飆11K壓制遊騎兵　老虎成本季首支60勝球隊

▲老虎王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲老虎王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

近期陷入6連敗的底特律老虎，在王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）21日對陣遊騎兵精采壓制下，以2比1驚險獲勝；老虎成為本季首支達到60勝的球隊，史庫柏爾全場豪取11次三振，展現爭奪「投手三冠王」的強勢氣勢。

這場比賽是史庫柏爾自全明星賽先發登板後的首次出賽，儘管休息天數不長，他依舊繳出壓倒性的表現，此役史庫柏爾主投6.2局耗費105球，僅被敲出4支安打送出11次三振、無保送、失1分自責。

特別值得一提的是，史庫柏爾今天投出多達40顆變速球，占比38.1%，是他本季最高使用率之一，成為壓制對手的關鍵武器。

史庫柏爾在賽後接受訪問時強調，球隊戰績比個人成就更重要：「這才是最重要的，我們是第一支拿到60勝的球隊，這比我個人表現重要得多。」

目前史庫柏爾以2.185防禦率領先美聯，僅以0.01的微差領先紅襪王牌羅切（Garrett Crochet，2.195），羅切目前以11勝和165K領先勝投與三振榜，而史庫柏爾則以10勝和164K緊追在後，仍有極大機會挑戰連續第二年奪下投手三冠王。

老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）在第7局果斷將史庫柏爾換下場，他表示：「這是個艱難的決定，如果我們要有所作為，就是靠他，我原本想讓他多面對一人，但那個打席他已經用盡全力，所以我決定在那裡換投。」

接替的霍頓（Tyler Holton）雖成功解危，但期間發生暴投，讓遊騎兵追平比分，也讓史庫柏爾無緣拿下第11勝，不過老虎在8局上半靠著維爾霖（Matt Vierling）的適時安打再度超前，最終守住勝果。

史庫柏爾賽後也展現成熟心態：「我每次上場都希望能讓球隊處於有勝算的位置，我們今晚做到了。」

老虎雖在過去一週苦吞6連敗，但依然穩坐聯盟龍頭，辛奇對此最後表示：「我們在這四個多月的表現很穩定，這支球隊充滿信心，我們需要在這個系列賽中拿下一場勝利，而Tarik今天做到了。」

關鍵字： MLB底特律老虎

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