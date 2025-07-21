SUPER JUNIOR-D＆E親自設計聯名球衣！　全球限量6千件兄弟大巨蛋主場獨家販售

▲SUPER JUNIOR-D＆E親自設計聯名球衣！。（圖／中信兄弟官方提供）



記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟球團將於8月1日至8月3日，在臺北大巨蛋主場盛大舉辦「龍角散草本喉糖《CHANNEL B vol.2》K歌主題週」，本次活動星光熠熠，匯聚韓流與華語樂壇超強卡司，不僅邀請超人氣女團 ITZY及韓國男團代表SUPER JUNIOR-D&E擔任週末演出嘉賓，更重磅宣布：中信兄弟與SUPER JUNIOR-D&E聯名推出限量球衣，全球僅6000件，將於活動現場獨家販售！

此次聯名球衣由SUPER JUNIOR-D&E成員 東海與銀赫親自操刀設計，選用純白色作為基底，融合D&E官方LOGO中三大象徵元素：星星（ANNIE）、月亮（銀赫）、太陽（東海）。

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搭配SUPER JUNIOR-D&E專屬「應援色」寶藍色細節點綴，不僅展現團體特色，更蘊藏與粉絲間的深厚情感。球衣胸前「Brothers」字樣巧妙融入「D&E」標誌性細節，為球迷打造極具收藏價值的紀念單品。

此外，凡購買聯名球衣者，將獲贈SUPER JUNIOR-D&E專屬應援小卡，讓每位ANNIE粉絲與偶像一起閃耀在星河中！

為提升聯名紀念品的獨特與專屬性，SUPER JUNIOR-D&E所屬經紀公司ODE Entertainment特許授權全球限量6000件販售，僅於中信兄弟K歌主題週臺北大巨蛋主場現場販售；更多販售與搶購細節，敬請關注中信兄弟官方社群平台。

值得一提的是，中信兄弟再度攜手韓流與華語音樂圈巨星，打造今夏最強主題週：8/1 (五)：由「製噪機」NOISEMAKER與人氣啦啦隊 Passion Sisters 打開序幕。

8/2 (六)：ITZY首度登上臺北大巨蛋舞台，聯手「情歌王子」張棟樑與創作實力女聲 戴佩妮 齊聚開唱。

8/3 (日)：壓軸演出由SUPER JUNIOR-D&E與中信兄弟年度主題曲創作人蕭秉治強勢登場；賽後還有球迷期待已久的第12屆《我不是歌手》盛大演出！

延續去年創下中職單場觀眾進場新高紀錄的氣勢，2025年主題週強力推出三日套票方案，凡購票者即有機會參加抽獎，贏得ITZY親筆簽名禮，享受聽覺、視覺與應援體驗三重享受。