賈吉轟出生涯第351轟　追平A-Rod並列洋基隊史第6

▲賈吉（Aaron Judge）炸裂個人生涯第351轟。。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

美聯強權紐約洋基在台灣時間21日作客亞特蘭大Truist Park，以4比2擊敗勇士，贏得3連戰系列賽，陣中重砲賈吉（Aaron Judge）首局即炸裂全壘打，締造個人生涯第351轟，不僅追平傳奇球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），也躋身洋基隊史全壘打排行榜第6位。

「這是個難以置信的榮耀，」賈吉賽後受訪時表示，「我從小就是看A-Rod打球長大的，看他穿上條紋戰袍締造無數紀錄，他是傳奇，是有史以來最出色的球員之一，能與他並列洋基紀錄，真的很酷，但還有更多要來！」

賈吉在1局上半面對勇士右投霍姆斯（Grant Holmes）轟出陽春砲，這也是他本季第36轟、生涯首次在Truist Park開轟，至此已在32座大聯盟球場敲出全壘打，與亞達梅斯（Willy Adames）、葛里查克（Randal Grichuk）、桑塔納（Carlos Santana）並列現役第3，僅次於隊友史坦頓（Giancarlo Stanton, 36座）與馬查多（Manny Machado, 34座）。

首局洋基攻勢未歇，葛斯密特（Paul Goldschmidt）補上一支帶有打點的安打，幫助球隊取得2比0領先；6局上半維瓦斯（Jorbit Vivas）在滿壘時被觸身球砸中左膝擠回1分，七局上半條紋軍再靠奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出帶有打點的2壘安打追加保險分。

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洋基先發史卓曼（Marcus Stroman）此役繳出6局僅失1分的表現，唯一失分來自歐森（Matt Olson）6局下半的陽春砲；史卓曼用95球解決18名打者，僅被敲出5支安打、無保送、送出4K，與菜鳥捕手萊斯（Ben Rice）配合無間。

總教練布恩（Aaron Boone）賽後表示：「他今天投得很好，利用所有球路，左右兩側都能掌控，讓打者難以預測，本也在配球上做得很棒。」

針對本場的投球策略，史卓曼說：「我總是想要投滿6、7局，這是我從小的投手觀念，今天牛棚人手短缺，我知道自己得多撐一些。」

布恩也透露，這場原本就打算避免使用一些勝利組牛棚，他以「接力棒戰術」從史卓曼交給漢米爾頓（Ian Hamilton）、希爾（Tim Hill），再由守護神威廉斯（Devin Williams）關門成功，完成4人完美接力。

威廉斯雖於9局下半被勇士強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）敲出陽春砲，但仍順利拿下個人第14次救援成功。

此戰過後，洋基戰績提升至55勝44敗，與美聯東區龍頭藍鳥（58勝41敗）仍有3場勝差，兩軍將於台灣時間週一晚間展開三連戰關鍵對決；「這是很重要的系列勝利，尤其在我們要前往多倫多之前，」賈吉最後說道，「現在正是開始起飛的好時機。」